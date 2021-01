Geän­der­te Mas­ken­pflicht: Ab kom­men­den Mon­tag, 18. Janu­ar, müs­sen Fähr­gä­ste FFP2-Mas­ken an den Hal­te­stel­len und in Bus­sen der Hof­Bus GmbH tra­gen. Die von der baye­ri­schen Staats­re­gie­rung ange­ord­net FFP2-Mas­ken­pflicht gilt im öffent­li­chen Nah­ver­kehr und an den Bushaltestellen.