Bay­ern star­tet bun­des­weit ein­zig­ar­ti­ges Modellprogramm

„Ich bin davon über­zeugt, dass unser Modell­pro­gramm einen wich­ti­gen und drin­gend not­wen­di­gen Impuls zur Wei­ter­ent­wick­lung des Ombud­schafts­we­sens in Bay­ern und dar­über hin­aus geben wird,“ bekräf­tig­te Dr. Chri­sti­an Lüders, Vor­sit­zen­der des Baye­ri­schen Lan­des­ju­gend­hil­fe­aus­schus­ses den Beschluss zum Modell­pro­gramm Ombuds­schafts­we­sen in der baye­ri­schen Kin­der- und Jugendhilfe.

In sei­ner 147. Sit­zung am 25.11.2020 hat der Baye­ri­sche Lan­des­ju­gend­hil­fe­aus­schuss die Ein­rich­tung von drei Stand­or­ten zur Erpro­bung unter­schied­li­cher Model­le ombuds­schaft­li­cher Bera­tung und Beglei­tung jun­ger Men­schen und ihrer Per­so­nen­sor­ge­be­rech­tig­ten beschlos­sen. Modell­haft ent­wickelt wer­den soll, wie eine unab­hän­gi­ge ombuds­schaft­li­che Ver­tre­tung, soweit als mög­lich in der Koope­ra­ti­on von Trä­gern der öffent­li­chen und frei­en Kin­der- und Jugend­hil­fe, rea­li­siert wer­den kann.

Mit dem baye­ri­schen Modell­pro­gramm wird auch die aktu­el­le fach­po­li­ti­sche Dis­kus­si­on um die Not­wen­dig­keit einer unab­hän­gi­gen Bera­tung, Ver­mitt­lung und Klä­rung von Kon­flik­ten im Zusam­men­hang mit Auf­ga­ben der Kin­der- und Jugend­hil­fe noch vor einer mög­li­chen Reform des Kin­der- und Jugend­hil­fe­ge­set­zes auf­ge­grif­fen und in kon­kre­ten Modell­vor­ha­ben umgesetzt.

Die drei Antrag­stel­ler, die sich in einem För­der­an­trags­ver­fah­ren durch­set­zen konn­ten und für eine Lauf­zeit von drei Jah­ren die Pro­jek­te durch­füh­ren, sind die Stadt Augs­burg gemein­sam mit dem Deut­schen Kin­der­schutz­bund Augs­burg e. V., der Land­kreis Mün­chen sowie die Dia­ko­nie Jugend­hil­fe Ober­bay­ern. Finan­ziert wer­den die Pro­jekt­stand­or­te antei­lig aus Mit­teln des Frei­staats Bay­ern. Zur Sicher­stel­lung der Erkennt­nis­se wird ein wis­sen­schaft­li­ches For­schungs­in­sti­tut die Modell­pro­jek­te beglei­ten und evaluieren.

Das ZBFS-Baye­ri­sches Lan­des­ju­gend­amt – Lan­des­ju­gend­hil­fe­aus­schuss und Ver­wal­tung – wird die Ent­wick­lung der Pro­jek­te mit Span­nung ver­fol­gen und auf der Grund­la­ge der gewon­ne­nen Erfah­run­gen fach­li­che Emp­feh­lun­gen zur prak­ti­schen Umset­zung lan­des­wei­ter ombuds­schaft­li­cher Struk­tu­ren entwickeln.