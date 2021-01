In den kath. Pfar­rei­en Hau­sen und Herolds­bach begin­nen wie­der Prä­senz­got­tes­dien­ste, also öffent­lich zugäng­li­che Got­tes­dien­ste vor Ort. Die Video­über­tra­gung der Got­tes­dien­ste endet damit.

Am kom­men­den Wochen­en­de beginnt man am Sams­tag, 16.01., um 18:30 Uhr, in St. Wolf­gang Hau­sen, mit einer Vor­abend­mes­se und am Sonn­tag, 17.01., um 09:30 Uhr, in St. Micha­el Herolds­bach, mit einer Sonn­tags­mes­se. Danach wech­seln die Got­tes­dienstor­te wie­der wöchent­lich durch.

Das Pfarr­amt bit­tet um Anmel­dung, da nur begrenz­te Plät­ze zur Ver­fü­gung ste­hen: ent­we­der tele­fo­nisch unter 09190/99 49 30 oder per Mail: pfarrei.​heroldsbach@​erzbistum-​bamberg.​de