Zu Beginn des neu­en Jah­res möch­te die Markt­ge­mein­de Eggols­heim über die näch­sten Sit­zungs­ter­mi­ne informieren:

Coro­na lässt nicht locker und so sind wir gehal­ten, auch den Sit­zungs­dienst auf ein not­wen­di­ges Mini­mum zu reduzieren.

Die geplan­ten Sit­zun­gen des Bau­aus­schus­ses am 19.01.2021 und des Markt­ge­mein­de­ra­tes am 26.01.2021 ent­fal­len. Der für die Haus­halts­be­ra­tung vor­ge­se­he­ne Sit­zungs­ter­min des Markt­ge­mein­de­ra­tes am 09.02.2021 soll – Stand jetzt – als regu­lä­re Sit­zung (ohne Haus­halts­be­ra­tung) stattfinden.

Die Ein­la­dung ergeht wir gehabt rechtzeitig.

Die dar­auf fol­gen­den Ter­mi­ne (23.02. BAU/MGR, 16.03. BAU, 23.03. MGR) blei­ben vor­erst bestehen und wer­den nach akt. Bedarf & Lage statt­fin­den oder entfallen.

Wir bit­ten um Kennt­nis­nah­me und Berücksichtigung!