COBURG. Mari­hua­na im nied­ri­gen drei­stel­li­gen Gramm­be­reich stell­ten die Dro­gen­fahn­der der Cobur­ger Kri­mi­nal­po­li­zei am Mon­tag­nach­mit­tag im Cobur­ger Stadt­ge­biet sicher.

Im Rah­men umfang­rei­cher Ermitt­lun­gen geriet ein 23-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Coburg ins Visier der Kri­mi­nal­be­am­ten. Gegen die­sen hat­te sich der Ver­dacht erhär­tet, mit Betäu­bungs­mit­teln zu han­deln. Ohne sein Wis­sen, hef­te­ten sich die Dro­gen­fahn­der am Mon­tag an sei­ne Fer­sen und konn­ten in die­sem Zusam­men­hang beob­ach­ten, wie der Tat­ver­däch­ti­ge in der Cobur­ger Innen­stadt einen Ruck­sack an einen 20-jäh­ri­gen Cobur­ger über­gab. Im Anschluss nah­men die Kri­mi­nal­be­am­ten mit Unter­stüt­zung der Ope­ra­ti­ven Ergän­zungs­dien­ste Coburg die bei­den Män­ner sowie einen 22-Jäh­ri­gen, der sich eben­falls im Fahr­zeug des Dro­gen­händ­lers befand, vor­läu­fig fest und stell­ten über 100 Gramm Mari­hua­na sicher. In der Jacken­ta­sche des 23-Jäh­ri­gen fan­den sie zudem ein Reizstoffsprühgerät.

Im wei­te­ren Ver­lauf durch­such­ten die Poli­zi­sten noch das Fahr­zeug sowie die Woh­nun­gen der drei Tat­ver­däch­ti­gen. Hier­bei stell­ten sie Bar­geld und wei­te­res Mari­hua­na im mitt­le­ren zwei­stel­li­gen Gramm­be­reich sicher.

Alle drei jun­gen Män­ner müs­sen sich nun wegen Ver­stö­ßen nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz ver­ant­wor­ten. Die Ermitt­lun­gen der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg dau­ern hier­zu an.