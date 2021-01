Es gibt immer mehr alte Men­schen – und der Mensch wird immer älter. Der demo­gra­fi­sche Wan­del führt dazu, dass heu­te in allen Gebie­ten der Medi­zin immer mehr alte Pati­en­ten behan­delt wer­den. Somit gewin­nen die The­men Ger­ia­trie und Geron­to­lo­gie auch in der Pfle­ge und in der Phy­sio- und Ergo­the­ra­pie immer mehr an Gewicht. Denn vie­le älte­re Men­schen wer­den zuneh­mend pfle­ge­be­dürf­tig und benö­ti­gen beson­de­re Aufmerksamkeit.

Seit mehr als 20 Jah­ren beschäf­tigt sich das Ger­ia­trie-Zen­trum Erlan­gen am Mal­te­ser Wald­kran­ken­haus St. Mari­en unter der Lei­tung von Chef­arzt Prof. Dr. Karl-Gün­ter Gas­smann mit den beson­de­ren Anfor­de­run­gen der medi­zi­ni­schen, the­ra­peu­ti­schen und pfle­ge­ri­schen Betreu­ung älte­rer Pati­en­ten. Über die Jah­re wur­de ein umfas­sen­des Ange­bot ent­wickelt: Von der Vor­sor­ge über die akut­sta­tio­nä­re Betreu­ung bis hin zur Reha­bi­li­ta­ti­on – alles aus einer Hand.

Ver­net­zung und gemein­sa­me Weiterbildung

Das Ger­ia­trie-Zen­trum arbei­tet in allen Berei­chen eng ver­netzt mit den übri­gen Abtei­lun­gen des Wald­kran­ken­hau­ses, wie auch mit den Lei­stungs­er­brin­gern der Regi­on. „Zusam­men­ar­beit“ heißt für das Ger­ia­trie-Zen­trum nicht nur die eng abge­stimm­te Betreu­ung gemein­sa­mer Pati­en­ten, son­dern auch gemein­sa­me For­schungs­pro­jek­te sowie gemein­sa­me Weiterbildungen.

Aka­de­mie für Fort- und Weiterbildung

Die Siche­rung und För­de­rung der Qua­li­tät in der Ver­sor­gung der Pati­en­ten ist heu­te zu einem zen­tra­len Ele­ment in der Gesund­heits­ver­sor­gung gewor­den. Von beson­de­rer Bedeu­tung ist dabei die Qua­li­fi­ka­ti­on des Per­so­nals. Die Behand­lung von Pati­en­ten in ger­ia­tri­schen Ein­rich­tun­gen erfolgt durch ein mul­ti­pro­fes­sio­nel­les Team aus Ärz­ten, Pfle­ge­kräf­ten, Phy­sio- und Ergo­the­ra­peu­ten, Logo­pä­den, Ernäh­rungs­the­ra­peu­ten, Seel­sor­gern, Psy­cho­lo­gen und Sozi­al­ar­bei­tern. Die kon­ti­nu­ier­li­che Fort- und Wei­ter­bil­dung die­ser Berufs­grup­pen auf dem Gebiet der Ger­ia­trie ist erfor­der­lich, um für die Pati­en­ten eine best­mög­li­che und alters­ge­rech­te Ver­sor­gung zu gewährleisten.

Die Aka­de­mie für Fort- und Wei­ter­bil­dung im Ger­ia­trie-Zen­trum Erlan­gen bil­det nicht nur eige­ne Mit­ar­bei­ter aus, son­dern bie­tet seit Jah­ren über­re­gio­nal exter­nen Inter­es­sen­ten schwer­punkt­mä­ßig ger­ia­tri­sche Bil­dungs­an­ge­bo­te an: Ger­ia­tri­schen Kran­ken­haus­ab­tei­lun­gen, Ein­rich­tun­gen sta­tio­nä­rer und ambu­lan­ter Kran­ken- und Alten­pfle­ge sowie nie­der­ge­las­se­nen The­ra­peu­ten. Ziel der pra­xis­ori­en­tier­ten Ange­bo­te ist es, die pro­fes­sio­nel­le Kom­pe­tenz der ver­schie­de­nen ger­ia­tri­schen Fach­be­ru­fe zu ent­wickeln und zu vertiefen.

Somit för­dern die Ver­an­stal­tun­gen nicht nur die inter­dis­zi­pli­nä­re Zusam­men­ar­beit, son­dern vor allem auch die Ver­net­zung ambu­lan­ter und sta­tio­nä­rer ger­ia­tri­scher Versorger.

Jah­res­pro­gramm 2021 – Jetzt aus­wäh­len und buchen!

Trotz der aktu­el­len Lage und Ein­schrän­kun­gen bie­tet die Aka­de­mie auch für das Jahr 2021 ein gro­ßes Ange­bot an Fort- und Wei­ter­bil­dun­gen für das ger­ia­tri­sche Team an. Neben Prä­senz­ver­an­stal­tun­gen im Wald­kran­ken­haus nach dem Lock­down kön­nen auch Online­kur­se gebucht werden.

In Koope­ra­ti­on mit dem Bun­des­ver­band für Ger­ia­trie, wel­cher die Aka­de­mie als ein­zi­ge ihrer Art in Bay­ern akkre­di­tiert hat, wur­de das Kurs­an­ge­bot inhalt­lich zusätz­lich mit neu­en The­men erwei­tert, um den Anfor­de­run­gen der Fach­kräf­te, sowie der inter­dis­zi­pli­nä­ren The­ra­peu­ten­grup­pen in der Ger­ia­trie zu entsprechen.

Wie­der im Pro­gramm der Der ZER­CUR GER­IA­TRIE® Basis­lehr­gang sowie zahl­rei­che wei­te­re ger­ia­tri­sche Zusatz­qua­li­fi­ka­ti­on für Pfle­ge­kräf­te und Therapeuten.

Für The­ra­peu­ten ist auch die­ses Jahr die Fort­bil­dung „MoSi® Mobi­li­tät und Sicher­heit im Alter“ wei­ter­hin im Angebot.

Zu fin­den ist das Jah­res­pro­gramm 2021 online unter https://​www​.wald​kran​ken​haus​.de/​k​l​i​n​i​k​e​n​/​f​a​c​h​b​e​r​e​i​c​h​e​/​g​e​r​i​a​t​r​i​e​-​z​e​n​t​r​u​m​-​e​r​l​a​n​g​e​n​/​a​u​s​b​i​l​d​u​n​g​-​u​n​d​-​f​o​r​t​b​i​l​d​u​n​g​.​h​tml

Anmel­dun­gen kön­nen ab sofort getä­tigt wer­den und bei Fra­gen steht Susan­ne Klo­ster­mann, Assi­sten­tin Ger­ia­trie-Zen­trum Erlan­gen, sehr ger­ne zur Verfügung.