Der erste Ein­satz die­sen Jah­res führ­te die Feu­er­wehr Forth zu einer Ver­kehrs­len­kung wegen eines LKW. Wegen anhal­ten­der Schnee­fäl­le und glat­ter Fahr­bah­nen rutsch­te ein LKW kurz nach dem Orts­aus­gang Forth in Rich­tung Maus­ge­sees mit der Zug­ma­schi­ne in den Gra­ben. Die Feu­er­wehr Forth sicher­te die Ein­satz­stel­le zunächst ab und rich­te­te ein Voll­sper­rung ein. Hier­für wur­de die Feu­er­wehr Her­pers­dorf nach­alar­miert. Durch die Poli­zei wur­de ein ent­spre­chen­des Ber­ge­un­ter­neh­men angefordert.

Ein beson­de­rer Dank gilt einem Anwoh­ner, wel­cher die durch­näss­ten Ein­satz­kräf­te mit war­men Geträn­ken versorgte.

Nach knapp 4 Stun­den war der Ein­satz für die Feu­er­wehr beendet.