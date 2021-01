Das bay­ern­wei­te Bera­tungs­netz­werk Land­Schafft­Ener­gie lädt herz­lich zur Teil­nah­me am kosten­lo­sen Online-Vor­trag „Fein­staub­ver­mei­dung bei klei­nen Holz­öfen – Was kann jeder Ofen­be­sit­zer tun?“ am Don­ners­tag, den 21.01.2021 um 14:00 Uhr ein.

Was ist über­haupt Fein­staub? Wie ent­steht und wel­che Aus­wir­kun­gen hat er? Nicht nur die­se Fra­gen wer­den im Vor­trag geklärt, son­dern auch, wel­chen Ein­fluss Ofen­be­sit­zer auf Fein­staub­emis­sio­nen haben und wie Holz sau­ber und effi­zi­ent in Wär­me umge­wan­delt wird.

Die rich­ti­ge Tech­nik beim Anzün­den des Kamin­ofens und der opti­ma­le Zeit­punkt beim Holz­nach­le­gen sind dabei eben­so wich­tig, wie die Luft­ein­stel­lun­gen und der Brenn­stoff selbst. Der Refe­rent Dr. Hans Hart­mann, Abtei­lungs­lei­ter Bio­ge­ne Fest­brenn­stof­fe am Tech­no­lo­gie- und För­der­zen­trum (TFZ) in Strau­bing, gibt außer­dem Tipps, wor­auf man schon bei der Anschaf­fung eines Holz­ofens ach­ten sollte.

Wäh­rend des gesam­ten Online-Vor­trags kön­nen Fra­gen über die Chat-Funk­ti­on an den Refe­ren­ten gestellt wer­den. Zugangs­vor­aus­set­zun­gen sind eine vor­he­ri­ge Anmel­dung sowie ein PC oder Lap­top mit sta­bi­ler Inter­net­ver­bin­dung. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Vor­trag fin­den Sie hier: https://​www​.land​schafft​ener​gie​.bay​ern/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​f​e​i​n​s​t​a​u​b​v​e​r​m​e​i​d​ung

Wir wür­den uns sehr freu­en, wenn Sie an der Ver­an­stal­tung teil­neh­men oder die Ein­la­dung an Inter­es­sier­te weiterleiten.

Wei­te­re Termine