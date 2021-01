Impro­vi­sier­te Archi­tek­tur: Unter die­sem Titel steht der Online-Vor­trag des Kunst­hi­sto­ri­kers Robert Schä­fer am Mitt­woch, 20. Janu­ar, um 19.30 Uhr zum The­ma Not­kir­chen­bau nach dem Zwei­ten Welt­krieg in Bay­ern. Nach dem Ende des Zwei­ten Welt­krie­ges bestand in Deutsch­land ein enor­mer Bedarf an Kir­chen­neu­bau­ten; fast die Hälf­te aller Got­tes­häu­ser war wäh­rend des Krie­ges zer­stört oder schwer beschä­digt wor­den. Nicht immer han­del­te es sich bei den Got­tes­häu­sern der ersten Nach­kriegs­jah­re um aus­ge­feil­te, dau­er­haft nutz­ba­re Bau­ten, oft muss­ten die Archi­tek­ten impro­vi­sie­ren und sich mit Pro­vi­so­ri­en behel­fen. Der Vor­trag stellt die unter­schied­li­chen Arten von Not­kir­chen sowie eini­ge noch erhal­te­ne Bei­spie­le aus Bay­ern vor und erin­nert damit an die schwie­ri­ge Zeit der Wie­der­auf­bau­jah­re nach 1945. Der Abend wird ver­an­stal­tet vom Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werk, dem Col­lo­qui­um Histo­ri­cum Wirsber­gen­se und dem Fran­ken­bund. Inter­es­sier­te mel­den sich bis spä­te­stens 20. Janu­ar, 16 Uhr, an unter info@​ebw-​oberfranken-​mitte.​de und erhal­ten die Zugangs­da­ten zu dem ZOOM-Vor­trag. Die Teil­nah­me ist kosten­los, Spen­den sind willkommen.