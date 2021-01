Am Mon­tag, den 04. Janu­ar 2021 fand ein Online-Aus­bil­dungs­abend für die Ein­satz­kräf­te der Was­ser­wacht Eber­mann­stadt statt. Inhalt war PSNV‑E, also Psy­cho­so­zia­le Not­fall­ver­sor­gung für Ein­satz­kräf­te nach Bela­stun­gen in Einsätzen.

Um sei­ne Gefüh­le und Reak­tio­nen nach bela­sten­den Ein­sät­zen zu ver­ar­bei­ten und ein­zu­schät­zen ist es wich­tig die Anzei­chen für Über­be­la­stung zu ken­nen, hier­über infor­mier­te unse­re stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de und Not­fall­kraft – Clau­dia Nüt­zel. Außer­dem appel­lier­te sie an die Zuhö­rer offen und unver­bind­lich über ihre Gefüh­le zu reden, ob mit Freun­den, Fami­lie oder pro­fes­sio­nel­len Hil­fen – hier­zu gab sie die Kon­takt-Mög­lich­kei­ten bekannt.

Vie­len Dank an alle Teil­neh­mer und Clau­dia, die das schwie­ri­ge The­ma sehr anschau­lich näherbrachte.

Bereits am 01. Febru­ar 2021 folgt der näch­ste Aus­bil­dungs­abend für die Ein­satz­kräf­te der Was­ser­wacht Eber­mann­stadt, dies­mal zum The­ma: Ver­let­zun­gen und Wundversorgung.