Pake­te in den Ziel­län­dern ver­teilt, Pack­ak­tio­nen organisiert

Eigent­lich keh­ren zum Ende des Jah­res und Anfang Janu­ar die ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fer des Johan­ni­ter-Weih­nacht­struckers von der Ver­tei­lung der Pake­te in den Ziel­län­dern zurück. Doch die­ses Jahr war es anders. Auf Grund der Ein­schrän­kun­gen durch die Coro­na­vi­rus-Pan­de­mie wur­den die Pake­te mit Spe­di­tio­nen nach Alba­ni­en, Bos­ni­en, Bul­ga­ri­en, Rumä­ni­en und die Ukrai­ne gebracht. Dort wur­den sie von den bewähr­ten Part­nern der Johan­ni­ter an Hilfs­be­dürf­ti­ge ver­teilt, die dabei eben­falls vor Her­aus­for­de­run­gen gestellt waren. „Natür­lich gel­ten in den Ziel­län­dern auch Kon­takt­be­schrän­kun­gen und vie­le der Bedürf­ti­gen zäh­len zu Risi­ko­grup­pen“, erläu­tert Ulrich Kraus, Pro­jekt­lei­ter Johan­ni­ter-Weih­nacht­strucker. „Aber unse­re Part­ner haben mit Mund-Nasen-Schutz und guter Pla­nung Wege gefun­den, um die Hil­fe zu den Men­schen zu bringen.“

Auch Pro­jek­te in Deutsch­land erhiel­ten die­ses Jahr Pake­te des Weih­nacht­struckers. Ein gro­ßer Teil ging an die Tafeln in Deutsch­land, zudem wur­den Pro­jek­te der Johan­ni­ter im Bun­des­ge­biet unter­stützt. Mitt­ler­wei­le steht die Gesamt­zahl fest: Ins­ge­samt wur­den 49.404 Pake­te an den Sam­mel­stel­len abge­ge­ben und 8.317 Pake­te wur­den vir­tu­ell gepackt! „Wir alle freu­en uns so sehr, dass auch in die­sem Jahr, das so schwie­rig war, die Soli­da­ri­tät für ande­re nicht ver­lo­ren gegan­gen ist“, sagt Ulrich Kraus, Pro­jekt­lei­ter Johanniter-Weihnachtstrucker.

Die­ses Jahr gab es die Mög­lich­keit vir­tu­ell ein Päck­chen zusam­men zu stel­len. Die eigent­li­chen Pake­te wer­den dann mit den gesam­mel­ten Geld­spen­den in den Ziel­län­dern von den lang­jäh­ri­gen Part­nern vor Ort gepackt. Die Päck­chen beinhal­ten Lebens­mit­tel und Hygie­ne­ar­ti­kel. Für vie­le Men­schen bedeu­tet der Inhalt drin­gend benö­tig­te Hil­fe für ihren Alltag.