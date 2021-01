Eckental/​Eckenberg in Forth

lle­ga­le Müll­ent­sor­gung scha­det allen

Bedau­er­li­cher­wei­se erhält die Gemein­de­ver­wal­tung immer wie­der Hin­wei­se wegen ärger­li­cher ille­ga­ler Müll­ent­sor­gung an unter­schied­lich­sten Orten im Gemein­de­ge­biet und bringt daher regel­mä­ßig Infor­ma­tio­nen auf den Weg, wenn dies ein uner­träg­li­ches Aus­maß annimmt.

Aktu­ell ist einer auf­merk­sa­men Bür­ge­rin beson­ders der Wan­der­park­platz am Ecken­berg in Forth nega­tiv auf­ge­fal­len. In die­sem Hin­weis geht es um Ver­schmut­zung mit mensch­li­chen Fäka­li­en sowie um wei­te­re ille­ga­le Müllablagerungen.

Mehr Rück­sicht­nah­me auf Natur

Der Markt Ecken­tal weist erneut nach­drück­lich dar­auf hin, dass dies unhalt­ba­re Zustän­de mit häss­li­chen Müll­ab­la­ge­run­gen sind, die schad­haft für Mensch und Natur sind. Daher ruft die Gemein­de­ver­wal­tung erneut zu mehr Rück­sicht­nah­me auf Mensch und Natur auf.

Der­ar­ti­ger Abfall ist ent­we­der im eige­nen Bereich bezie­hungs­wei­se an den bekann­ten Stel­len und kei­nes­wegs in der Natur zu entsorgen.

Der Markt Ecken­tal behält sich wei­te­re recht­li­che Schrit­te vor.

Ihre Gemein­de­ver­wal­tung