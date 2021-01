OB und Land­rat waren vor Ort in der Bro­se Are­na im neu­en Impfzentrum

Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Land­rat Johann Kalb haben sich gemein­sam vor Ort ein Bild vom Beginn der Impf­ak­ti­on gemacht. Bei­de leg­ten gro­ßen Wert dar­auf, dass die tele­fo­ni­sche Anmel­dung gut orga­ni­siert und bür­ger­freund­lich aus­ge­stal­tet wird. Dabei sind wich­ti­ge Fest­stel­lun­gen, gemein­sam mit der Sozi­al­stif­tung und der Lei­tung des Impf­zen­trums, getrof­fen worden:

Die neue Tele­fon­zen­tra­le wur­de direkt im Impf­zen­trum in der Bro­se Are­na ein­ge­rich­tet und hat bereits den Betrieb auf­ge­nom­men. Die tele­fo­ni­schen Anmel­dun­gen für das Imp­fen der über 80-jäh­ri­gen Per­so­nen kann täg­lich von 8.30 bis 16.30 Uhr, auch an den Wochen­en­den, unter der Tele­fon­num­mer 0951/9423010 erfol­gen. Weil es sich bei der Grup­pe der über-80-Jäh­ri­gen um 14.000 Per­so­nen han­delt, kön­nen jedoch grö­ße­re War­te­schlei­fen ent­ste­hen, die aber zügig abge­ar­bei­tet wer­den sol­len. Der Ober­bür­ger­mei­ster bat in die­sem Zusam­men­hang um Geduld: Soll­te das tele­fo­ni­sche Besetzt­zei­chen hör­bar sein, was bei einer Über­last mög­lich sein kann, soll­te das vor­han­de­ne Online-Ange­bot genutzt wer­den. Die ent­spre­chen­den Kon­tak­te fin­det die Bür­ger­schaft unter www​.impf​zen​trum​-bam​berg​.de.

Wenn die tele­fo­ni­sche Ver­bin­dung erfolg­reich her­ge­stellt wor­den ist, wird wie folgt verfahren:

Es wer­den die Impf­ter­mi­ne sofort ver­bind­lich ver­ein­bart unter der Vor­aus­set­zung, dass aus­rei­chend Impf­stoff vor­han­den ist.

Soll­te aktu­ell kein aus­rei­chen­der Impf­stoff zur Ver­fü­gung ste­hen, wer­den die Kon­tak­te von der Tele­fon­zen­tra­le trotz­dem auf­ge­nom­men. Wenn der Impf­stoff dann ver­füg­bar ist, erfolgt durch das Impf­zen­trum ein Rück­ruf bei der betref­fen­den Per­son, um dann die Ter­mi­ne zu vereinbaren.

Bei ihrem Rund­gang durch das Impf­zen­trum rich­te­ten Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Land­rat Johann Kalb fol­gen­den Appell an die Bevölkerung:

Alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger unter 80 Jah­ren wer­den drin­gend gebe­ten, von Anru­fen beim Impf­zen­trum gegen­wär­tig abzu­se­hen, um Rück­sicht auf die rei­bungs­lo­se Orga­ni­sa­ti­on zu neh­men und Über­la­stun­gen zu ver­mei­den. Außer­dem gibt es für Fra­gen – jedoch nicht für Ter­min­ver­ein­ba­run­gen – bei der Stadt Bam­berg eine Impf­hot­line (Tel.: 0951/87–2424), die schon am ersten Tage rege in Anspruch genom­men wor­den ist. Zudem hat das Rat­haus ein Bür­ger­te­le­fon (Tel.: 0951/87–2525) ein­ge­rich­tet, das täg­lich von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr bis auf wei­te­res besetzt ist.