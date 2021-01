Seit fünf Tagen läuft die Anmel­dung zur Coro­na-Imp­fung für alle Per­so­nen im Hofer Land, die über 80 Jah­re alt sind. Inzwi­schen haben sich 1.879 Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus Stadt und Land­kreis Hof ent­we­der tele­fo­nisch oder über unse­re Online-Platt­form angemeldet.

Heu­te wur­de zudem eine per­sön­li­che Impf­ein­la­dung an alle der­zeit impf­be­rech­tig­ten Per­so­nen ver­schickt. Der Brief ent­hält alle für die Imp­fung wich­ti­gen Infor­ma­tio­nen inklu­si­ve Ablauf sowie ein vor­be­rei­te­tes Ant­wort­schrei­ben. Jeder, der ein sol­ches Schrei­ben erhält und sich bis­lang noch nicht ange­mel­det hat, kann dies also auch mit dem Ant­wort­schrei­ben tun.

Außer­dem ste­hen nach wie vor fol­gen­de Anmel­de­mög­lich­kei­ten zur Verfügung:

tele­fo­nisch unter 09281/57–777 (täg­lich von 8:00 bis 17:00 Uhr)

oder

auf unse­rer Inter­net­sei­te unter www​.imp​fung​-hof​er​land​.de/​v​o​r​a​n​m​e​l​d​ung

Bit­te beach­ten Sie:

Alle über 80-jäh­ri­gen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in Stadt und Land­kreis Hof erhal­ten die­sen Brief, da er wesent­li­che Infor­ma­tio­nen zur Imp­fung ent­hält. Wir haben dabei nicht unter­schie­den, ob sich die impf­be­rech­tig­ten Per­so­nen in den ver­gan­ge­nen Tagen bereits ange­mel­det haben oder nicht.

Wich­tig ist daher: Wer sich im Vor­feld bereits tele­fo­nisch oder online ange­mel­det hat, muss dies nicht noch ein­mal mit dem Ant­wort­schrei­ben tun.