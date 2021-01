Auch die Städ­ti­sche Musik­schu­le Bam­berg ist von der bun­des­weit gel­ten­den Ver­län­ge­rung des Lock­downs betrof­fen. Ent­fal­len müs­sen daher bis 31. Janu­ar 2021 alle Ange­bo­te der Ele­men­ta­ren Musik­pra­xis in der Musik­schu­le und den Kin­der­ta­ges­stät­ten, Koope­ra­ti­ons­an­ge­bo­te an all­ge­mein­bil­den­den Schu­len sowie Ensem­ble­fä­cher, die nicht per Video­über­tra­gung unter­rich­tet wer­den kön­nen. Für den Instru­men­tal- und Gesangs­un­ter­richt wer­den die Lehr­kräf­te soweit mög­lich Fern­un­ter­richt per Video­über­tra­gung oder Tele­fon anbie­ten. Damit kann der musi­ka­li­sche Bil­dungs­auf­trag zumin­dest in die­sem Bereich auf­recht­erhal­ten wer­den, bis wie­der Prä­senz­un­ter­richt mög­lich sein wird.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.musik​schu​le​.bam​berg​.de