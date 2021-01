Zur Bewäl­ti­gung der Erd­be­ben­ka­ta­stro­phe: Zwei Kame­ra­den brin­gen mit Logi­stik­fahr­zeug im baye­ri­schen Hilfs­kon­voi Güter in die Stadt Sisak – Land­rat Meiß­ner dankt für die Einsatzbereitschaft

„Auch die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Lich­ten­fels unter­stützt die Feu­er­weh­ren in Kroa­ti­en bei der Bewäl­ti­gung der Erd­be­ben-Kata­stro­phe. Es macht mich sehr stolz, dass am Sonn­tag zwei Kame­ra­den aus unse­rem Land­kreis mit einem Logi­stik­fahr­zeug auf­ge­bro­chen sind, um gemein­sam mit den ande­ren Baye­ri­schen Feu­er­weh­ren Hil­fe im Kri­sen­ge­biet zu lei­sten“, betont Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner. Er sag­te ihnen ein herz­li­ches Dan­ke­schön für die­ses außer­ge­wöhn­li­che Enga­ge­ment. Mit Kreis­brand­rat Timm Vog­ler, dem Ersten Lich­ten­fel­ser Bür­ger­mei­ster Andre­as Hüge­rich, dem Kom­man­dan­ten der Feu­er­wehr Lich­ten­fels Andre­as Lehe und dem Gerä­te­wart Ste­fan Gei­ger ver­ab­schie­de­te er die Feu­er­wehr­leu­te Basti­an Weid­ner und Dani­el Derr, die am Sonn­tag­mor­gen als Fah­rer des Logi­stik­fahr­zeu­ges Rich­tung Kroa­ti­en aufbrachen.

Der ins­ge­samt 22 Fahr­zeu­ge umfas­sen­der baye­ri­sche Trans­port­kon­voi sam­mel­te sich am Sonn­tag in Rosen­heim und ist am Mon­tag früh­mor­gens in die Stadt Sisak nach Kroa­ti­en auf­ge­bro­chen. Rund 300 Frei­wil­li­ge Feu­er­weh­ren und Kom­mu­nen haben sich an den Aus­rü­stungs- und Gerä­te­spen­den betei­ligt. Ins­ge­samt wer­den mit den 22 Fahr­zeu­gen rund 15.000 Ein­zel­tei­le in die Kri­sen­re­gi­on gebracht, erläu­ter­te Kreis­brand­rat Timm Vog­ler. Er unter­streicht, es sei für die Feu­er­weh­ren im Land­kreis Lich­ten­fels selbst­ver­ständ­lich gewe­sen, dass man der Bit­te um Unter­stüt­zung des Hilfs­gü­ter­trans­ports nach­ge­kom­men sei.

Zen­tral-Kroa­ti­en wur­de am 29. Dezem­ber 2020 und in den Fol­ge­ta­gen von meh­re­ren Erd­be­ben schwer getrof­fen. Ins­be­son­de­re in den länd­li­chen Gebie­ten des Land­krei­ses Sisač­ko-Mos­la­vač­ke ist die Not sehr groß. Wie Vog­ler wei­ter infor­miert, wer­den nach Rück­spra­che mit dem kroa­ti­schen Feu­er­wehr­ver­band beson­ders Schutz­klei­dung für Feu­er­wehr­leu­te, trag­ba­re Lei­tern, sowie Beleuch­tungs­ge­rät ein­schließ­lich Strom­erzeu­ger für die ört­li­chen Feu­er­weh­ren gebraucht, um deren Ein­satz wie­der voll­um­fäng­lich zu ermöglichen.

Die Ver­ant­wort­li­chen des Lan­des­feu­er­wehr­ver­ban­des Bay­ern e. V. haben daher nach Rück­spra­che und mit Unter­stüt­zung des Baye­ri­schen Innen­mi­ni­ste­ri­um eine Abfra­ge bei allen Baye­ri­schen Feu­er­weh­ren vor­ge­nom­men, um zwar aus­ge­son­der­te, aber noch brauch­ba­re Aus­rü­stungs­ge­gen­stän­de für die kroa­ti­schen Feu­er­weh­ren zu ermitteln.

Die Reso­nanz war über­wäl­ti­gend. Rund 300 Frei­wil­li­ge Feu­er­weh­ren und Kom­mu­nen haben ins­ge­samt rund 15.000 Ein­zel­tei­le ange­bo­ten und an die bei­den vor­be­nann­ten Sam­mel­punk­te in Hers­bruck (Bereich Nord­bay­ern) und Rosen­heim (Bereich Süd­bay­ern) gelie­fert. Um die­se Spen­den den Feu­er­wehr­ka­me­ra­den in Kroa­ti­en zukom­men zu las­sen, wur­den die Kom­mu­nen in Bay­ern gebe­ten, Trans­port­fahr­zeu­ge zur Ver­fü­gung zu stel­len. Die­se Bit­te beant­wor­te­te Kreis­brand­rat Kreis­brand­rat Timm Vog­ler positiv.

Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner sagt den bei­den ehren­amt­li­chen Ein­satz­kräf­ten, die die­sen lan­gen Weg auf sich neh­men, ein herz­li­ches Dan­ke­schön, ver­bun­den mit dem Wunsch einer siche­ren Fahrt und einer gesun­den Wie­der­heim­kehr. Flo­ri­an Helm­brecht von der Feu­er­wehr Lich­ten­fels wird über den Hilfs­gü­ter­trans­port auf Face­book ein „Ein­satz­ta­ge­buch“ ver­öf­fent­li­chen, um eini­ge Ein­drücke über die­sen Ein­satz, die Men­schen und das vom Erbe­ben betrof­fe­ne Land zu geben.