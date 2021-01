Mit­tag­essen zum Abho­len (Lie­fer­dienst bis 10 km) jeden Sonn­tag 11:30–12:30 (mit Vor­be­stel­lung bis Sams­tag 18:00) an der Land­volks­hoch­schu­le Feuerstein.

Die Land­volks­hoch­schu­le Feu­er­stein bie­tet jeden Sonn­tag Bio-Mit­tag­essen zum Abho­len an. Zusätz­lich besteht die Opti­on, dass wir Ihnen das Essen gegen eine Gebühr von 2 Euro pro Lie­fe­rung, in einem Radi­us von 10 km, zu Ihnen nach Hau­se fah­ren. Unse­re Zuta­ten bezie­hen wir von regio­na­len Lie­fe­ran­ten und sind bio­zer­ti­fi­ziert. 1 Mit­tag­essen besteht aus einem fleisch­hal­ti­gen oder vege­ta­ri­schen Gericht und einem gemisch­ten Salat. Die sich wöchent­lich ändern­de Spei­se­kar­te fin­den Sie auf unse­rer Home­page. Des Wei­te­ren bie­ten wir auch Kuchen bzw. Tor­ten an.

Essens­aus­ga­be fin­det im Café statt.

Prei­se: Mit­tag­essen für Erw. 11,00€ Mit­tag­essen für Kin­der 5,50€ 1 Stück Kuchen 2,50€ 1 Stück Tor­te 3,00€

Zeiten/​Telefon: jeden Sonn­tag (11:30–12:30), nur mit Vor­be­stel­lung bis Sams­tag 18 Uhr, Tel: 0151 – 555 29 856

Ort: KLVHS Feu­er­stein, Burg Feu­er­stein 16, 91320 Ebermannstadt

Nähe­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.klvhs​-feu​er​stein​.de

Katho­li­sche Land­volks­hoch­schu­le Feu­er­stein, 91320 Eber­mann­stadt, Tel. 09194 73630 oder e‑Mail: zentrale@​klvhs-​feuerstein.​de.