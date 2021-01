Am 2. Janu­ar 2021 konn­te Paul Steins sei­nen 70. Geburts­tag fei­ern. Da es wegen der Coro­na-Pan­de­mie kei­ne gro­ße Fei­er geben konn­te, gra­tu­lier­te der Orts­vor­sit­zen­de Tho­mas Zwie­ner im Namen des CSU-Orts­ver­ban­des. Paul Steins ist seit 30 Jah­ren Mit­glied im CSU-Orts­ver­band. Vom 1. Vor­sit­zen­den über den Schrift­füh­rer und Kas­sen­prü­fer, hat­te Paul so ziem­lich alle Ämter des Orts­ver­ban­des schon ein­mal inne. Auch beim Kreis­ver­band ist Paul schon Jahr­zehn­te als Dele­gier­ter für die Nomi­nie­rung von Bundes‑, Land- und Kreis­ab­ge­ord­ne­ten dabei. Für ihn ist aber die Kom­mu­nal­po­li­tik Her­zens­an­ge­le­gen­heit, so gehört er schon seit 1984 dem Gemein­de­rat an.

Im Jah­re 2014 nomi­nier­te ihn der CSU-Orts­ver­band Pox­dorf zum Bür­ger­mei­ster­kan­di­da­ten und er wur­de im März zum 1. Bür­ger­mei­ster gewählt. Das er mit sei­ner Poli­tik den rich­ti­gen Weg gegan­gen ist, zeig­te sein her­aus­ra­gen­des Wahl­er­geb­nis an der Kom­mu­nal­wahl 2020, wo er mit 80% als Bür­ger­mei­ster bestä­tigt wur­de. In den letz­ten 7 Jah­ren hat er als Bür­ger­mei­ster mit sei­nem Gemein­de­rat viel bewegt. So wur­de die Feu­er­wehr mit zwei neu­en Fahr­zeu­gen aus­ge­stat­tet, die Aus­seg­nungs­hal­le neu gebaut und der Fried­hof neu­ge­stal­tet. Wich­tig ist ihm auch die För­de­rung von Schu­le und Kin­der­gar­ten, so wur­de die Schu­le ener­ge­tisch saniert und der Neu­bau eines Kin­der­gar­tens auf den Weg gebracht. Pox­dorf muss wach­sen, aber dies muss so gestal­tet sein, dass auch Ein­hei­mi­sche die Mög­lich­keit haben, hier zu blei­ben. Es wur­de die Ver­län­ge­rung der Mühl­wei­her­stra­ße als Ein­hei­mi­schen-Modell erschlos­sen und bebaut.

Für Paul, der selbst Vor­stand der Sol­da­ten­ka­me­rad­schaft ist, sind die Ver­ei­ne und Orga­ni­sa­tio­nen in unse­rem Dorf sehr wich­tig. Sie prä­gen das kul­tu­rel­le und gemein­schaft­li­che Mit­ein­an­der in unse­rem Dorf, so Paul Steins, der stets ein offe­nes Ohr für die Ver­ei­ne hat und in fast allen Ver­ei­nen Mit­glied ist. Daher war es ihnen trotz der wid­ri­gen Umstän­de ein Anlie­gen, ihrem Bür­ger­mei­ster zu gra­tu­lie­ren. Per­sön­lich oder durch Glück­wunsch­kar­ten drück­ten sie ihre Ver­bun­den­heit und Dank­bar­keit aus. Als stell­ver­tre­ten­der Ver­wal­tungs­ge­mein­schafts-Vor­sit­zen­der hat er nicht nur den Haus­halt für Pox­dorf, son­dern auch für die VG im Blick. Dank sei­ner kauf­män­ni­schen Aus­bil­dung und sei­ner jah­re­lan­gen Erfah­rung bei Sie­mens, ist es ihm gelun­gen, die Ver­wal­tung zu moder­ni­sie­ren, effi­zi­en­ter und bür­ger­freund­li­cher zu gestal­ten. Tho­mas Zwie­ner hob in sei­ner klei­nen Anspra­che das gute Ver­hält­nis zwi­schen Kir­che und Gemein­de her­vor. Auch die poli­ti­schen Weg­be­glei­ter schlos­sen sich den Glück­wün­schen an, neben den Bür­ger­mei­stern Felix Zwie­ner und Kim Hüb­sch­mann gra­tu­lier­ten auch der CSU-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Otto Wer­ner und vie­le mehr aus dem Gemein­de­rat. Oben­drein kamen noch die Glück­wün­sche von unse­rem Staats­se­kre­tär im Ver­tei­di­gungs­mi­ni­ste­ri­um Tho­mas Sil­ber­horn, unse­rem Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Micha­el Hof­mann und von vie­len wei­te­ren Man­dats­trä­gern auf allen Ebe­nen der Politik.

Wir wün­schen dem Jubi­lar Gesund­heit und Schaf­fens­kraft, sowie Got­tes Segen für sei­nen wei­te­ren Lebens­weg, zum Woh­le unse­rer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sowie zum Anse­hen unse­rer Gemeinde.