Neun­kir­chen am Brand/​Forch­heim. Am Sams­tag wur­de um 17.30 Uhr in Neun­kir­chen in der Stra­ße Zu den Heu­wie­sen ein 41-Jäh­ri­ger einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­te bei die­sem eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na sowie Haschisch auf­ge­fun­den wer­den. Wei­ter­hin wur­de gegen 13 Uhr in Forch­heim am Para­de­platz ein 34-Jäh­ri­ger kon­trol­liert. Bei die­sem konn­te eine gerin­ge Men­ge Amphet­amin auf­ge­fun­den wer­den. Bei­de Män­ner wer­den nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz zur Anzei­ge gebracht.