KRO­NACH – Am Sams­tag­nach­mit­tag brach in einer Dop­pel­haus­hälf­te in Höf­les ein Feu­er aus. Beim Ein­tref­fen der Ein­satz­kräf­te loder­ten Flam­men aus dem Fen­ster. Das Feu­er konn­te kur­ze Zeit spä­ter durch Kräf­te der alar­mier­ten Feu­er­weh­ren Höf­les, Vog­ten­dorf und Kro­nach unter Kon­trol­le gebracht wer­den. Die Brand­ur­sa­che ist der­zeit noch unklar. Der Scha­den wird momen­tan auf 100.000.- Euro geschätzt. Bei dem Vor­fall wur­den kei­ne Per­so­nen ver­letzt. Die wei­te­re Sach­be­ar­bei­tung hat die Kri­po Coburg übernommen.