„Wir dür­fen vor lau­ter Coro­na-Maß­nah­men den Kli­ma­schutz nicht aus den Augen ver­lie­ren. Wenn wir da nicht akti­ver wer­den, wer­den uns die Fol­gen noch wesent­lich mehr beein­träch­ti­gen und ein­schrän­ken als die Pan­de­mie jetzt. Doch die gute Nach­richt lau­tet: Jeder kann etwas zum Kli­ma­schutz bei­tra­gen!“ Dies ist die Bot­schaft der Umwelt- und Kli­ma­schutz Initia­ti­ve Tran­si­ti­on Forchheim/​Omas for Future. Sie lädt alle Inter­es­sier­ten am Mon­tag den 18. Janu­ar um 19.00 Uhr wie­der zu einem offe­nen Tref­fen via Zoom im Inter­net. Der Link zum Ein­wäh­len steht auf der Web­sei­te https://​tran​si​ti​on​-forch​heim​.de.

Bei dem Tref­fen geht es u.a. um gegen­sei­ti­ges nähe­res Ken­nen­ler­nen und auch dar­um, Nähe­res für die in 2021 geplan­ten Aktio­nen wie bei­spiels­wei­se die Teil­nah­me am Kun­reu­ther Scheu­nen­früh­ling und an der Kli­ma­wo­che zu bespre­chen. Jede*r ist will­kom­men und kann sich einbringen.