Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Gün­sti­ge Gele­gen­heit genutzt

BAM­BERG. Am Frei­tag­nach­mit­tag nutz­ten zwei unbe­kann­te Män­ner die Gele­gen­heit und ent­wen­de­ten u.a. Bar­geld aus einem Fahr­zeug. Der Fah­rer hat­te die­ses ledig­lich kurz unver­sperrt in der Pödel­dor­fer Stra­ße abge­stellt, um Pake­te zuzu­stel­len. Das nutz­ten die Män­ner, um im Inne­ren nach Wert­ge­gen­stän­den zu suchen. Die Die­be flüch­te­ten uner­kannt mit ihrer Beute.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg Stadt unter der Tel. 0951/ 9129210 entgegen.

Ein­brü­che in Schrebergärten

BAM­BERG. Ver­mut­lich im Lau­fe der Woche ver­schaff­ten sich Unbe­kann­te Zugang zu meh­re­ren Klein­gär­ten im Bereich des Auf­seß­höf­leins. Der Scha­den kann bis­lang nicht beti­telt wer­den. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt ent­ge­gen. Wei­te­re Geschä­dig­te wer­den gebe­ten, sich eben­falls unter der Tel. 0951/ 9129210 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Gegen Scheu­ne geschleudert

HEI­LI­GEN­STADT. OT Tie­fen­pölz. Ein zunächst unbe­kann­ter Pkw-Fah­rer befuhr Frei­tag­mit­tag die Orts­durch­fahrt von Tie­fen­pölz in Rich­tung Ober­lein­lei­ter. In einer Links­kur­ve geriet der Pkw auf schnee­glat­ter Fahr­bahn ins Schleu­dern und prall­te gegen eine Scheu­nen­wand. Der Fah­rer ent­fern­te sich zunächst ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von ca.1500 Euro zu küm­mern. Bei der anschlie­ßen­den Fahn­dung konn­te der Ver­ur­sa­cher in Her­zo­gen­reuth aus­fin­dig gemacht wer­den. Es han­del­te sich um einen 19-jäh­ri­gen Auszubildenden.

Strom­ka­sten angefahren

BUT­TEN­HEIM. Im Gewer­be­park wur­de in der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag, ver­mut­lich durch einen Lkw-Fah­rer, ein Strom­ka­sten ange­fah­ren. Der Ver­ur­sa­cher hin­ter­ließ einen Scha­den von rund 2500 Euro ohne sich dar­um zu küm­mern. Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei unter der Ruf.-Nr. 0951/91 29 – 310.

Schei­be eingeschlagen

LIT­ZEN­DORF. OT Pödel­dorf. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag wur­de die Poli­zei zu einem Anwe­sen Am Roth­feld zu einer Strei­tig­keit geru­fen. Es stell­te sich her­aus, dass ein 27-jäh­ri­ger Bewoh­ner vor lau­ter Zorn bei sei­nem Nach­barn die Glas­schei­be der Woh­nungs­ein­gangs­tü­re mit der Hand ein­ge­schla­gen hat­te. Es ent­stand 200 Euro Sach­scha­den. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wur­de eingeleitet.

Aus­gangs­sper­re missachtet

LAND­KREIS BAM­BERG. Wäh­rend der Nacht­zeit von Frei­tag auf Sams­tag wur­den bei Kon­trol­len durch Poli­zei­strei­fen im Land­kreis Bam­berg ins­ge­samt 4 Per­so­nen bean­stan­det, die gegen die nächt­li­che Aus­gangs­sper­re ver­stie­ßen. Sie erwar­tet ein emp­find­li­ches Bußgeld.

Alko­hol­ge­ruch bei Kontrolle

LAU­TER. Am spä­ten Frei­tag­abend, kurz vor Mit­ter­nacht, fiel am Kapel­len­berg einer Poli­zei­strei­fe ein Pkw, besetzt mit drei Per­so­nen, auf. Bei der Kon­trol­le konn­te deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt wer­den. Der 52-jäh­ri­ge Fah­rer erziel­te im Anschluss bei einem Alko­hol­test einen Wert von 0,40 mg/​l (0,80 Pro­mil­le). Es wur­de im Kli­ni­kum Bam­berg eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Ihm droht ein Buß­geld von 500 Euro. Der Fah­rer und die bei­den Mit­in­sas­sen erhal­ten zudem eine Anzei­ge weil sie gegen die Aus­gangs­be­schrän­kung nach 21 Uhr ver­sto­ßen haben.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Poli­zei warnt vor Trickbetrügern

Frän­ki­sche Schweiz. Im Dienst­be­reich der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt kam es in den ver­gan­ge­nen Tagen ver­mehrt zu ver­such­ten Tele­fon­be­trü­ge­rei­en. Hier­bei gaben sich die Trick­be­trü­ger jeweils als nahe Ange­hö­ri­ge aus und täusch­ten eine ver­meint­li­che Not­la­ge auf­grund eines aktu­el­len Ver­kehrs­un­fal­les vor. Bekräf­tigt wur­de der Betrugs­ver­such durch einen wei­te­ren vor­ge­täusch­ten Anruf eines ver­meint­li­chen Beam­ten der Kri­mi­nal­po­li­zei. Die über 80-jäh­ri­gen Opfer soll­ten jeweils grö­ße­re Geld­be­trä­ge beschaf­fen, um die beschrie­be­ne Not­la­ge abzu­wen­den. In einem Fall wur­de bereits ein 5‑stelliger Bar­geld­be­trag bei der Bank abge­ho­ben, ehe die Betrugs­ma­sche auch hier erkannt und ver­hin­dert wer­den konnte.

Die Poli­zei bit­tet dar­um: Infor­mie­ren Sie Fami­lie, Freun­de und Bekann­te über die Betrugs­ma­sche. Wer­den Sie miss­trau­isch bei der­ar­ti­gen Anru­fen und for­dern Sie die Anru­fer immer auf, ihren Namen selbst zu nen­nen. Erfra­gen Sie Din­ge, die nur Ihre rich­ti­gen Ver­wand­ten wis­sen kön­nen. Las­sen Sie sich nicht unter Druck set­zen. Wenn ein Anru­fer Wert­ge­gen­stän­de oder Geld for­dert, bespre­chen Sie dies mit Fami­li­en­an­ge­hö­ri­gen, nahe­ste­hen­den Per­so­nen oder wen­den Sie sich an die Polizei.

Her­ren­lo­ser Hund jagt Wild

Unter­lein­lei­ter. In den ver­gan­ge­nen Tagen kam es zu ver­mehr­ten Mit­tei­lun­gen über einen her­ren­lo­sen Hund, der zwi­schen Unter­lein­lei­ter und Gas­sel­dorf auf der Fahr­bahn umher­streunt und auch schon Wild gejagt haben soll. Bei dem Hund soll es sich um einen Ter­ri­er Misch­ling mit zot­te­li­gem, bei­gem Fell han­deln. Hin­wei­se zu Hund und Hal­ter nimmt die Poli­zei in Eber­mann­stadt ent­ge­gen (09194/7388–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. In der Zeit vom 07.01., 19.30 Uhr bis 08.01., 07.30 Uhr wur­de in der Horn­schuch­al­lee auf Höhe der Haus­num­mer 13 ein schwar­zer VW Trans­por­ter durch einen Unfall am Heck beschä­digt. Es ent­stand ein Scha­den von ca. 2000 Euro. Der Ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich von der Unfall­stel­le ohne sei­nen Pflich­ten als Unfall­ver­ur­sa­cher nach­zu­kom­men. Hin­wei­se hier­zu nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim entgegen.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Eine auf­merk­sa­me Zeu­gin konn­te am Frei­tag um 14.40 Uhr in einem Ver­brau­cher­markt einen Dieb­stahl von Waren beob­ach­ten. Eine zunächst unbe­kann­te männ­li­che Per­son steck­te sich Waren in sei­ne Jacken­ta­sche und pas­sier­te anschlie­ßend den Kas­sen­be­reich ohne die Waren zu bezah­len. Der Mann war hier­bei in Beglei­tung einer wei­te­ren männ­li­chen Per­son. Eine schwar­ze Akten­ta­sche mit wei­te­rem Die­bes­gut im Wert von 188 Euro wur­de von den Tätern im Ein­gangs­be­reich zurück­ge­las­sen. Anschlie­ßend flüch­te­ten die Täter mit einem grau­en Toyo­ta Aven­sis mit aus­län­di­scher Zulas­sung. Poli­zei­li­che Recher­chen führ­ten schließ­lich im Lau­fe der Ermitt­lun­gen zur Ermitt­lung eines Täters.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Frei­tag wur­de um 19.55 Uhr ein 60-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei stell­ten die Beam­ten bei die­sem Alko­hol­ge­ruch fest. Ein gerichts­ver­wert­ba­rer Atem­al­ko­hol­test ergab im Anschluss einen Wert von 1,02 Pro­mil­le. Der Fahr­zeug­schlüs­sel wur­de sicher­ge­stellt. Der Fah­rer muss sich nun wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz verantworten.