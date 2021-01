Beim Jugend­schnell­schach­tur­nier (bis U14) haben sich 14 Spie­ler zwi­schen 6 und 13 Jah­ren ange­mel­det, um in ihren jewei­li­gen Alters­klas­sen um den Pokal zu spie­len. Am Ende gewann Vin­cent Wolf vom SC Bam­berg mit beein­drucken­den 6 von 7 Punk­ten knapp vor sei­nen Ver­fol­gern Noah Kam­lei­ter (TSV Bind­lach Aktio­när) auf Platz 2 mit 5,5 Punk­ten und Jakob Gugel (SC Höchstadt/​Aisch) auf Platz 3 mit 5 Punk­ten durch einen Sieg in der letz­ten Runde.

Im Schnell­schach­tur­nier der U16, U18, U25 und Erwach­se­nen haben sich 33 Teil­neh­mer ange­mel­det. Bis zuletzt war es span­nend, als nach der 6. Run­de sowohl Gerald Löw, Reb­han Gil­bert und Johan­nes Pfa­den­hau­er mit jeweils 5 Punk­ten in die letz­te Run­de gin­gen. Nach span­nen­den 30 Minu­ten sieg­te Gerald Löw vom TSV Bind­lach-Aktio­när sei­ne Par­tie gegen Reb­han Gil­bert und damit auch das Tur­nier mit 6 von 7 Punk­ten. Auf Platz 2 steht Johan­nes Pfa­den­hau­er (TSV Bind­lach-Aktio­när) mit 5 Punk­ten, dicht gefolgt von Finn Knau­er (SK Weid­hau­sen 1989), der nach einem sehr guten Tur­nier mit 5 Punk­ten nur an der Zweit­wer­tung den 2. Platz verfehlt.

Am Blitz­tur­nier haben sich 50 Schach­freu­di­ge aus ganz Deutsch­land ange­mel­det, dar­un­ter vie­le Ober­fran­ken ange­mel­det haben. Es hat span­nend ange­fan­gen, auch wenn sich rela­tiv schnell her­aus­ge­stellt hat, wer bei so kur­zer Zeit am besten die Ner­ven behält – Seba­sti­an Diet­ze vom SC Höchstadt/​Aisch. Sou­ve­rän spiel­te er sei­ne Par­tien und gab am Ende nur 1,5 Punk­te durch 3 Remis ab. Auf Platz 2 folgt ihm Peter Sei­del (SC Höchstadt/​Aisch) mit 10,5 Punk­ten und Gerald Löw (TSV Bind­lach Aktio­när) auf Platz 3 mit 10 Punkten.

Die Prei­se und Poka­le an die Besten wer­den bald­mög­lichst ver­sandt. Die Tur­nie­re lie­fen äußerst ruhig ab, die Tur­nier­lei­tung hat­te zu kei­ner Zeit Probleme.