Sie war abso­lut mög­lich, die Sen­sa­ti­on in der Par­tie des 12. Spiel­ta­ges in der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga von medi bay­reuth bei den EWE Bas­kets Olden­burg! Am Ende jedoch pass­te sich das Ergeb­nis dem vor der Par­tie von so man­chem aus­ge­mach­ten Kräf­te­ver­hält­nis an und die Punk­te blie­ben an der Hunte.

Unglück­lich unter­lag das Team von Head Coach Raoul Kor­ner (das ohne sei­nen ver­letz­ten Tops­corer Frank Bart­ley antre­ten muss­te) am Ende den hoch favo­ri­sier­ten EWE Bas­kets Olden­burg mit 73:80 (35:34). Die HEROES OF TOMOR­ROW boten den Nie­der­sach­sen dabei jedoch einen unglaub­lich tol­len Kampf und hat­ten dank einer star­ken Team­lei­stung bis in die letz­te Spiel­mi­nu­te eine Sieg­chan­ce. Ver­schie­den­ste Klei­nig­kei­ten gaben am Ende jedoch den Aus­schlag zuun­gun­sten von medi bayreuth.

Das sagt Kay Bruhn­ke (medi bayreuth):

“Wir haben viel in der Defen­se gear­bei­tet und dadurch Ener­gie erzeugt, die wir in manch ande­ren Spie­len nicht hat­ten. Auf jeden Fall aber noch ver­bes­sern müs­sen wir, dass wir uns für unse­re Lei­stung dann auch beloh­nen. Wenn wir gut in der Defen­si­ve spie­len, soll­ten wir dann auch die Rebounds holen und wei­ter­kämp­fen. Dadurch, dass wir eine klei­ne Rota­ti­on haben, müs­sen wir auch immer wie­der auf die Zonen­ver­tei­di­gung zurück­grei­fen, wobei ich jedoch den­ke, dass uns die­se auch gut tut.”