Land­kreis Kronach

7‑Ta­ge-Inzi­denz *190,3

Neu-Infi­zier­te der ver­gan­ge­nen 7 Tage

*127 Tages­ak­tu­el­le Zahlen

Neu-Infi­zier­te seit letz­ter Mel­dung 43

Gene­se­ne seit letz­ter Meldung18

Gesamt­zah­len Infi­zier­te aktu­ell in Qua­ran­tä­ne: 193

Gene­se­ne 1488

Ver­stor­be­ne 34

Infi­zier­te seit Pan­de­mie-Aus­bruch 1733

* Quel­le: RKI Land­rats­amt Kro­nach Zah­len zum Corona-Geschehen

Land­kreis Wunsiedel

Der Land­kreis mel­det heu­te 23 neue Fäl­le; damit sind 358 Per­so­nen erkrankt, 1860 gel­ten als gene­sen. Seit Beginn der Pan­de­mie wur­den 2306 Per­so­nen posi­tiv auf das Virus gete­stet, 88 sind ver­stor­ben. Ver­stor­ben an/​mit Coro­na sind eine 80 und eine 82 Jah­re alte Frau, sowie ein 68 und ein 80 Jah­re alter Mann. Alle lit­ten unter bekann­ten Vor­er­kran­kun­gen. Die 7‑Ta­ges-Inzi­denz liegt bei 333,1.

Land­kreis Hof

Im AWO Pfle­ge­heim Haus Kamil­la sind zwei wei­te­re Mit­ar­bei­ter posi­tiv auf das Virus gete­stet wor­den. Hier sind aktu­ell 115 Fäl­le (Bewoh­ner und Per­so­nal) bekannt. Im Haus am Klo­ster­hof in Hof sind fünf wei­te­re Mit­ar­bei­ter und 1 Bewoh­ner posi­tiv auf das Virus gete­stet wor­den. Ins­ge­samt sind dort nun 62 Fäl­le (Bewoh­ner und Per­so­nal) bekannt. Im Senio­ren­heim Chri­sti­ans­reuth wur­den 14 wei­te­re Bewoh­ner posi­tiv auf das Coro­na-Virus gete­stet wer­den (15 ins­ge­samt). Die betrof­fe­ne Wohn­grup­pe befin­det sich in Quarantäne.