Das baye­ri­sche Kabi­nett hat die gel­ten­den Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men bis zunächst 31. Janu­ar ver­län­gert und ver­schärft. Daher fin­det auch bei der VHS Bam­berg Stadt bis Ende des Monats kein Prä­senz­be­trieb statt. Bestehen­de Online-Kur­se lau­fen regu­lär wei­ter, Anmel­dun­gen sind jeder­zeit über die Home­page www​.vhs​-bam​berg​.de mög­lich. Es gibt noch freie Plät­ze in Gesund­heits­kur­sen wie Yoga und Pila­tes oder auch ver­schie­de­ne Online-Kunst­kur­se. Ab Mon­tag, 11. Janu­ar, ist das Sekre­ta­ri­at wie­der tele­fo­nisch, per Mail oder in drin­gen­den Fäl­len auch per­sön­lich mit Ter­min­ver­ga­be zu erreichen.