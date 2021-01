Seit 2019 wer­den jähr­lich regio­nal enga­gier­te Impuls­ge­ber mit dem Preis der Tou­ris­mus­Kro­ne in den Kate­go­rien „Inno­va­ti­on“ und „Qua­li­tät“ aus­ge­zeich­net. Die Ver­lei­hung des regio­na­len Inno­va­tions- und Qua­li­täts-Mar­ken­zei­chens der Frän­ki­schen Schweiz fin­det heu­er zum drit­ten Mal statt. Mit dem Preis schenkt man den­je­ni­gen die Aner­ken­nung, die die Frän­ki­sche Schweiz zu einem beson­de­ren Feri­en­ziel machen. Dank des uner­müd­li­chen Ein­sat­zes für die Regi­on konn­te eine unver­wech­sel­ba­re und ein­zig­ar­ti­ge Viel­fäl­tig­keit heranwachsen.

Bewer­ben kön­nen sich gewerb­li­che Anbie­ter und ande­re Unter­neh­men aus der Frän­ki­schen Schweiz, die sich tou­ri­stisch ori­en­tie­ren wol­len. Prei­se gibt es zum einen in der Kate­go­rie „Leucht­turm“, in der ein bestehen­des Unter­neh­men für sei­ne nach­hal­ti­ge und bei­spiel­ge­ben­de Inno­va­ti­ons­kraft mit der Tou­ris­mus­Kro­ne geehrt wird. Der Leucht­turm-Gewinn wird in die­sem Jahr erwei­tert um eine Online-Wer­be­prä­senz im Wert von 1.000 EUR auf der Home­page der Tou­ris­mus­zen­tra­le Frän­ki­sche Schweiz. Zum ande­ren kön­nen in der Kate­go­rie „Inno­va­ti­on“ bis zu zwei neue Ideen ein Preis­geld von je 2.500 EUR zur Umset­zung der­sel­ben gewinnen.

Bewer­bung bis 31. März 2021

Sie haben eine inno­va­ti­ve und umsetz­ba­re Idee, wie man das Tou­ris­mus­an­ge­bot in der Frän­ki­schen Schweiz ver­bes­sern und erwei­tern kann? Oder ist Ihr tou­ri­sti­sches Unter­neh­men bereits in unse­rer Regi­on eta­bliert und wirkt in vor­bild­li­cher und nach­hal­ti­ger Wei­se? Dann rei­chen Sie Ihre Bewer­bung bis 31. März 2021 ein. So bewer­ben Sie sich: Fül­len Sie den Fra­ge­bo­gen unter www​.tou​ris​mus​kro​ne​.de aus, wäh­len Sie die gewünsch­te Kate­go­rie und schicken Sie das Doku­ment unter­schrie­ben an aktion@​fraenkische-​schweiz.​com oder papier­haft an die Tou­ris­mus­zen­tra­le Frän­ki­sche Schweiz, Obe­res Tor 1 in 91320 Ebermannstadt.