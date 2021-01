Im Rah­men der Imp­fun­gen gegen Coro­na wei­tet die die Städ­ti­sche Wer­ke Über­land­wer­ke Coburg GmbH (SÜC) ihr Bus­an­ge­bot zum Impf­zen­trum im Ahor­ner Gemein­de­teil Witz­manns­berg aus. So wer­den ab dem kom­men­den Mon­tag (11.1.20) mon­tags bis frei­tags Zusatz­fahr­ten der Linie 4 ange­bo­ten. Abfahrt ab Thea­ter­platz in Coburg ist dann immer 5 Minu­ten vor halb und 5 vor der gan­zen Stun­de, also xx:25 und xx:55 Uhr.

Wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten wird das Impf­zen­trum von den Bus­sen der Linie 4 direkt ange­fah­ren. Am Impf­zen­trum gibt es nur eine Hal­te­stel­le, die sowohl für den Aus- als auch Ein­stieg zu nut­zen ist.