A9 / LEU­POLDS­GRÜN, LKR. HOF. Den rich­ti­gen Rie­cher hat­ten Schlei­er­fahn­der der Hofer Ver­kehrs­po­li­zei am Don­ners­tag­nach­mit­tag, als sie einen 21 Jah­re alten Auto­fah­rer nahe Leu­polds­grün auf der Auto­bahn A9 kon­trol­lier­ten und bei ihm knapp 25 Gramm Koka­in sicherstellten.

Die zivi­len Poli­zi­sten stopp­ten den Wagen des Man­nes aus Ober­bay­ern, gegen 14.30 Uhr, am Rast­platz Lip­perts in süd­li­cher Rich­tung. Bei der Kon­trol­le, im Rah­men der Schlei­er­fahn­dung, ent­deck­ten die Beam­ten bei dem jun­gen Fah­rer ein Tüt­chen mit dem Koka­in. Die Beam­ten stell­ten die Dro­gen sicher und über­ga­ben den 21-Jäh­ri­gen für die wei­te­ren Ermitt­lun­gen an die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof. Er muss sich nun nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz straf­recht­lich verantworten.