Ver­län­ge­rung des Lock­downs: Feri­en­fahr­plan im ÖPNV gilt weiter

Der coro­nabe­ding­te Lock­down in Bay­ern und ganz Deutsch­land wird bis hin zum 31.01.2021 auf­recht­erhal­ten. Aus die­sem Grund hat sich der Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge zusam­men mit der Ver­kehrs­ge­mein­schaft Fich­tel­ge­bir­ge ent­schlos­sen, in die­ser Zeit am gel­ten­den Feri­en­fahr­plan festzuhalten.

Das bedeu­tet, dass eini­ge nur zu Schul­zei­ten rele­van­te Fahr­ten wei­ter­hin nicht ange­bo­ten wer­den, eine Grund­ver­sor­gung natür­lich aber auf­recht erhal­ten wird. Auch ste­hen genü­gend Kapa­zi­tä­ten und Ver­bin­dun­gen zur Ver­fü­gung, soll­te ein Kind in die ange­bo­te­ne Not­be­treu­ung gehen müs­sen. Erst nach dem Ende des Lock­downs wird wie­der auf den Schul­fahr­plan gewech­selt wer­den; eben­so wer­den zu die­sem Zeit­punkt die soge­nann­ten „Plus­bus­se“ – also die Ver­stär­ker­fahr­ten für Schul­kin­der – wie­der reak­ti­viert werden.

Ob eine Fahrt Teil des Feri­en­fahr­plans ist, erken­nen Sie wie folgt: wenn im Fahr­plan in der Zei­le „Anmer­kun­gen“ ent­we­der nichts steht oder ein „F“ ein­ge­tra­gen ist, bedeu­tet das, dass die Fahrt auch wei­ter­hin ganz regu­lär ange­bo­ten wird. Alle Fahr­ten, die mit einem „S“ gekenn­zeich­net sind, fal­len für die Dau­er der ver­län­ger­ten Weih­nachts­fe­ri­en weg. Die Fahr­plä­ne der ein­zel­nen Bus­li­ni­en fin­den Sie ent­we­der gesam­melt im Fahr­plan­heft der Ver­kehrs­ge­mein­schaft Fich­tel­ge­bir­ge (VGF) oder auf deren Inter­net­sei­te: https://​www​.vgf​-web​.de/​f​a​h​r​p​l​a​n​/​l​i​n​i​e​n​-​m​i​t​-​f​a​h​r​p​l​a​e​n​en/

An die­ser Stel­le möch­ten wir noch­mals auf die Pflicht zum Tra­gen eines Mund-Nasen-Schut­zes im gesam­ten öffent­li­chen Nah­ver­kehr, d.h. auch in Bah­nen, Taxis, Miet­wä­gen und auch beim War­ten an über­dach­ten Hal­te­stel­len oder an Bahn­hö­fen hin­wei­sen, um damit den Betrieb des Lini­en­ver­kehrs rei­bungs­los auf­recht­erhal­ten zu können.

Bei Fra­gen hier­zu kön­nen Sie sich ger­ne an die Ver­kehrs­ge­mein­schaft Fich­tel­ge­bir­ge unter der Hot­line 0180–3222478, oder an das Land­rats­amt Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge wen­den: an Alex­an­der Bock unter 09232/80–486 oder Lukas Ruhl unter 09232/80–488.