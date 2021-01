Land­rat Johann Kalb stimmt kurz­fri­stig mit dem eng­sten Füh­rungs­kreis des Land­rats­am­tes die neu­en Rege­lun­gen ab

Vor dem Hin­ter­grund der seit Diens­tag bekann­ten Maß­nah­men hat Land­rat Johann Kalb am Frei­tag kurz­fri­stig die eng­sten Mit­ar­bei­ter des Land­rats­am­tes zusam­men­ge­ru­fen, um aus­zu­lo­ten, ob es drin­gen­den neu­en Hand­lungs­be­darf gibt.

Im Ergeb­nis sind der Fach­be­reich Gesund­heits­we­sen, Kran­ken­häu­ser, Schu­len, Pfle­ge­hei­me, Sicher­heits­be­hör­den oder Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen gut vor­be­rei­tet auf die Ver­län­ge­rung des Lockdowns.

„Die Schul­fa­mi­lie – Schü­lern, Leh­rern und Fami­li­en – steht vor einer beson­de­ren Her­aus­for­de­rung“, so Land­rat Kalb. Durch eine mini­ste­ri­el­le Rege­lung vom Don­ners­tag haben die Schu­len Klar­heit über den Schul­be­trieb bis Ende Janu­ar. Abfra­gen haben erge­ben, dass die Schu­len vor­be­rei­tet sind auf den wei­te­ren Distanz­un­ter­richt. Mit Ange­bo­ten für Not­be­treu­un­gen wer­den die Ein­rich­tun­gen auch der beson­ders schwie­ri­gen Situa­ti­on von Fami­li­en eingehen.

Auf die Fort­füh­rung des Lock­downs wird der Fahr­plan im öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr ange­passt. Die Bus­se ver­keh­ren bis Ende Janu­ar nach dem Ferienfahrplan.

Die Pfle­ge­hei­me der Gemein­nüt­zi­gen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses bie­ten bereits seit Dezem­ber Schnell­tests für Besu­cher ihrer Bewoh­ner an. Sie nut­zen damit das Ange­bot des Frei­staa­tes, pro Monat bis zu 30 Schnell­test pro Bewoh­ner und bis zu 15 Schnell­tests für Beschäf­ti­ge abrech­nen zu kön­nen. „Die­se eng­ma­schi­gen Tests sind ein wirk­sa­mer Schutz für die­se beson­ders gefähr­de­ten Ein­rich­tun­gen“, dankt Land­rat Johann Kalb dem Geschäfts­füh­rer der Gemein­nüt­zi­gen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft, Udo Kunz­mann, dafür, dass die GKG die­sen auch allen ande­ren Ein­rich­tun­gen drin­gend emp­foh­le­nen Ser­vice bietet.

Ab Mitt­woch, 13. Janu­ar bie­tet die Gemein­nüt­zi­ge Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger der Regi­on Bam­berg Anti­gen-Schnell­tests im ehe­ma­li­gen Net­to-Markt gegen­über der Jura­kli­nik in Scheß­litz an (werk­tags von 11 bis 13 Uhr). Die­se Tests wer­den gegen Bezah­lung (30 Euro) angeboten.

Abschlie­ßend appel­lier­te Land­rat Johann Kalb an alle Men­schen in der Regi­on Bam­berg: „Jeder von uns beein­flusst das Infek­ti­ons­ge­sche­hen mit sei­nem Ver­hal­ten unmit­tel­bar. Wir soll­ten nicht nur im Inter­es­se unse­rer Gesund­heit alles ver­mei­den, was das Infek­ti­ons­ge­sche­hen ver­schlech­tert. Auch die Mit­ar­bei­ter in der Pfle­ge sind am Ran­de ihrer Kräf­te. Zusätz­li­che Bela­stun­gen müss­ten ver­mie­den wer­den“, dank­te Kalb den Beschäf­tig­ten in Pfle­ge­be­ru­fen für ihren uner­müd­li­chen Einsatz.

Nicht zuletzt wirkt sich das Infek­ti­ons­ge­sche­hen auf den Sie­ben-Tags-Inzi­denz­wert aus. Über­steigt die­ser einen Wert von 200, dann wird der pri­va­te Akti­ons­ra­di­us der Bevöl­ke­rung auf maxi­mal 15 Kilo­me­ter begrenzt. Vor dem Hin­ter­grund, dass der aktu­el­le Inzi­denz­wert von den zahl­rei­chen Fei­er­ta­gen beein­flusst ist (weni­ger Arzt­be­su­che, weni­ger Testun­gen, weni­ger Labor­ka­pa­zi­tä­ten), dür­fe sich nie­mand in Sicher­heit wiegen.