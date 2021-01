Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Ein­bruch im Hafen­ge­biet schei­ter­te BAM­BERG. Am Sams­tag zwi­schen 14.30 Uhr und 23.30 Uhr ver­such­te ein Unbe­kann­ter die versperrte…

Beschei­de­ner Anstieg der Arbeits­lo­sig­keit zum Jah­res­wech­sel Die Herbst­be­le­bung am Arbeits­markt neig­te sich im Dezem­ber ihrem Ende zu. Erst­mals seit drei…

Der ober­frän­ki­sche Arbeits­markt im Okto­ber 2020

Zwi­schen­hoch am Arbeits­markt – Arbeits­lo­sig­keit sinkt den zwei­ten Monat in Fol­ge Der im Sep­tem­ber begon­ne­ne Herbst­auf­schwung am Arbeits­markt setz­te sich…