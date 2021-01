Sternsinger-Aktion in Baiersdorf

Nach­dem die Stern­sin­ger die­ses Jahr nicht wie gewohnt von Haus zu Haus zie­hen durf­ten, hat sich das Stern­sin­ger­team von St.Josef etwas ein­fal­len las­sen. Ein­fach absa­gen war kei­ne Opti­on, denn die Men­schen brau­chen Zuversicht.

Der Segen der Stern­sin­ger, 20*C+M+B+21 (Chri­stus seg­ne die­ses Haus), kommt nun als Video­bot­schaft zu den Bai­ers­dor­fern. Zu sehen ist das Video über die Home­page der Pfar­rei (www​.st​-josef​-bai​ers​dorf​.de). Außer­dem lie­gen in ver­schie­de­nen Geschäf­ten in der Stadt und in der Kir­che die Stern­sin­ger-Kits, bestehend aus Segens­auf­kle­ber, Weih­rauch und Spen­den­fly­er, zum Mit­neh­men bereit. Das Stern­sin­ger­team freut sich, dass die Akti­on so gut ankommt. Näch­stes Jahr, da sind alle sehr zuver­sicht­lich, wer­den die Stern­sin­ger wie­der per­sön­lich zu den Men­schen kommen.