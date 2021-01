Heu­er hält der Ober­bür­ger­mei­ster sei­ne Neu­jahrs­an­spra­che nicht vor weni­gen gela­de­nen Gästen. Domi­nik Sauer­teig wen­det sich statt­des­sen mit einem Video an Sie alle. Wenn Sie wis­sen wol­len, was Coburg zum Bei­spiel in Sachen Wirt­schaft, Kul­tur oder Gesund­heit plant, klicken Sie auf Play.