Ver­län­ge­rung des Lockdowns

Nach dem Beschluss des baye­ri­schen Kabi­netts am Mitt­woch geht der stren­ge Lock­down in die Ver­län­ge­rung. Auch die Schu­len blei­ben vor­erst bis 31. Janu­ar geschlos­sen. Die Stadt­wer­ke Bam­berg behal­ten des­halb den Not­fahr­plan für den Stadt­bus bei. Der Kun­den­ser­vice der Stadt­wer­ke Bam­berg ist mit vor­he­ri­ger Ter­min­ver­ein­ba­rung ab 11. Janu­ar wie­der vor Ort im Ser­vice­zen­trum erreich­bar sowie wei­ter­hin tele­fo­nisch und digital.

Seit 28. Dezem­ber stellt der Bam­ber­ger Ver­kehrs­be­trieb trotz dra­stisch gesun­ke­ner Nach­fra­ge mit einem Not­fahr­plan sicher, dass die Men­schen zur Arbeit und zum Arzt kom­men und drin­gen­de Besor­gun­gen erle­di­gen kön­nen. Dabei gilt mon­tags bis frei­tags der Sams­tags­fahr­plan in Kom­bi­na­ti­on mit zusätz­li­chen Fahr­ten mit dem Anruf-Lini­en-Taxi in den Mor­gen­stun­den. Um das Zusatz­an­ge­bot zu nut­zen, mel­den Fahr­gä­ste ihren Bedarf spä­te­stens 30 Minu­ten vor der Abfahrts­zeit bei der Bam­ber­ger Taxi­ge­nos­sen­schaft unter der Ruf­num­mer 0951 14443 an. Das Taxi kommt zur ange­ge­be­nen Zeit an die ent­spre­chen­de Stadt­bus-Hal­te­stel­le; beim Ein­stei­gen ist der Fahr­schein vor­zu­zei­gen bzw. ein Ein­zel­fahr­schein zu erwerben.

Einen detail­lier­ten Über­blick über den Not­fahr­plan inklu­si­ve der zusätz­li­chen ALT-Fahr­ten sowie den Betrieb in den Abend­stun­den geben die Stadt­wer­ke auf ihrer Inter­net­sei­te unter www​.stadt​wer​ke​-bam​berg​.de/​bus.

Ab Mon­tag wie­der erreich­bar: Bera­tung und Ver­kauf im Stadt­wer­ke-Ser­vice­zen­trum im Rat­haus am ZOB

Per­sön­li­che Besu­che im Ser­vice­zen­trum sind ab 11. Janu­ar mit Ein­schrän­kun­gen wie­der mög­lich. Vor­aus­set­zung ist, dass Kun­den und Kun­din­nen im Vor­feld einen Ter­min ver­ein­ba­ren. Das kön­nen sie über die Inter­net­sei­te www​.stadt​wer​ke​-bam​berg​.de/​s​e​r​v​ice tun oder tele­fo­nisch unter 0951 77–4900. Das Stadt­wer­ke-Team berät außer­dem am Tele­fon und über ver­schie­de­ne digi­ta­le Kanä­le, die eben­falls auf der Stadt­wer­ke-Inter­net­sei­te unter „Ser­vice“ zu fin­den sind. Beson­ders bequem ist der Rück­ruf­ser­vice: Statt in der Lei­tung zu war­ten, ein­fach Tele­fon­num­mer sowie Wunsch­zeit hin­ter­las­sen und die Stadt­wer­ke Bam­berg rufen zurück.