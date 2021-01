Der Pfarr­ge­mein­de­rat Hau­sen, der seit Jah­ren die Christ­bäu­me in Hau­sen abholt und dafür Spen­den für sozia­le Zwecke sam­melt, wird wegen der Coro­na­pan­de­mie in die­sem Jahr kei­ne Samm­lung durch­füh­ren! Das Land­rats­amt rät auf sei­ner Home­page unter der Rubrik “Weih­nachts­ab­fäl­le ent­sor­gen”, dass abge­schmück­te Christ­bäu­me im eige­nen Gar­ten kom­po­stiert, zer­klei­nert oder bes­ser gehäck­selt über die Grü­ne Ton­ne ent­sorgt oder in einem Wert­stoff­hof in der Grü­nen Mul­de abge­ge­ben wer­den kön­nen. Der Pfarr­ge­mein­de­rat bit­tet um Verständnis.