Am 23.01.2021 geht unser Tag der offe­nen Grund­stu­fe online. Von 10:00 bis 16:00 Uhr kön­nen Sie sich in unse­rem digi­ta­len Klas­sen­zim­mer nicht nur über unser Schul­kon­zept infor­mie­ren, son­dern auch mit unse­ren Exper­ten ins Gespräch kom­men. Erle­ben Sie an die­sem Sams­tag die Grund­stu­fe der Mont­esso­ri-Schu­le Bam­berg live, – ganz bequem – von wo auch immer Sie uns zuschau­en möch­ten. Wir freu­en uns auf Sie!

info​tag​.mont​esso​ri​-bam​berg​.de

Text: Grit Spindler