Lan­ge­wei­le in Zei­ten des Lock­downs kommt der­zeit weder bei der Mann­schaft, noch bei den Fans der Höchstadt Alli­ga­tors auf. Wäh­rend der Nach­wuchs- und Ama­teur­sport pau­sie­ren müs­sen, hat das Pro­fi­team des Höchstadter ECs einen engen Ter­min­plan und misst sich der­zeit drei­mal pro Woche mit nam­haf­ten Mann­schaf­ten der Ober­li­ga Süd, der dritt­höch­sten Liga im deut­schen Eishockey.

Stren­ge Hygie­ne­re­geln gel­ten dabei und auf Fans im Sta­di­on müs­sen die Alli­ga­tors ver­zich­ten, doch die Mann­schaf­ten der Ober­li­ga über­tra­gen alle Spie­le der Sai­son online: Auf www​.spra​de​.tv kön­nen die Fans auch wäh­rend des Lock­downs ihr Team ver­fol­gen und aus dem hei­mi­schen Wohn­zim­mer anfeu­ern. Die Ein­nah­men kom­men dabei zum Groß­teil den Ver­ei­nen zu Gute, ein wich­ti­ger Bei­trag in Zei­ten von feh­len­den Zuschau­er­ein­nah­men und durch die Coro­na-Kri­se gebeu­tel­ten Sponsoren.

Sport­lich läuft es bei den Alli­ga­tors, denn obwohl manch einer ihnen eine schwa­che Sai­son vor­her­ge­sagt hat­te, steht die Mann­schaft von Trai­ner Mikhail Nemi­rovsky der­zeit auf Tabel­len­platz 8 und nimmt Kurs auf die Playoffs.

Auf­fal­lend dabei: Zuhau­se im Aisch­grund füh­len sich die Alli­ga­tors so rich­tig wohl, denn mit einer Aus­nah­me konn­ten sie bis­her jedes ihrer acht Heim­spie­le gewin­nen. Umge­kehrt zeigt sich die Aus­wärts­bi­lanz: Hier gin­gen sie­ben von acht Spie­len verloren.

Ob die Alli­ga­tors die­sem System treu blei­ben oder künf­tig auch aus­wärts öfter zubei­ßen, kann sich schon an die­sem Sai­son­wo­chen­en­de zei­gen: Am Mitt­woch um 17 Uhr ist das Team zu Gast beim SC Rie­sser­see in Gar­misch, Frei­tag Abend um 19:30 Uhr folgt dann der Gegen­be­such, die Alli­ga­tors emp­fan­gen den SCR in Höchstadt. Frei­tag dann erneut eine lan­ge Rei­se, das Team spielt aus­wärts bei den Mem­min­gen Indians.

Tipp zum Wochenende

Höchstadt Alli­ga­tors vs. SC Rie­sser­see / Frei­tag 19:30 Uhr, www​.spra​de​.tv

UPDATE:

Die bei­den für Mitt­woch und Frei­tag geplan­ten Spie­le gegen den SC Rie­sser­see ent­fal­len. Die Alli­ga­tors sind am Mitt­woch spiel­frei und tre­ten am Frei­tag in Wei­den an.