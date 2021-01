Zu einem Brand in einem Zim­mer kam es am gest­ri­gen Nach­mit­tag in einem Wohn­haus im Forch­hei­mer Stadt­zen­trum. Bei Ein­tref­fen der Kräf­te war eine star­ke Rauch­ent­wick­lung sicht­bar wes­halb umge­hend ein Innen­an­griff vor­be­rei­tet wur­de. Der Angriffs­trupp ging in die Woh­nung im 2. Ober­ge­schoss vor. Offe­nes Feu­er war zu die­sem Zeit­punkt nicht mehr vor­zu­fin­den und somit beschränk­ten sich dei Auf­ga­ben dar­auf den Brand­herd mit­tels Wär­me­bild­ka­me­ra zu kon­trol­lie­ren und wei­ter zu kühlen.

Mit Belüf­ten der Woh­nung war der Ein­satz nach ca. 1 Stun­de für die Forch­hei­mer Feu­er­wehr beendet.

Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se niemand.