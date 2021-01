Im Ecken­ta­ler Rat­haus ist das Fund­bü­ro bequem am Emp­fang im Foy­er des Rat­hau­ses zu errei­chen. Eli­sa­beth Karl nimmt Fund­stücke ent­ge­gen oder hän­digt die­se an ihren recht­mä­ßi­gen Besit­zer wie­der aus. In loser Fol­ge ver­öf­fent­li­chen wir die Fund­ge­gen­stän­de neu­tral in der Pres­se. Auf unse­rer Inter­net­sei­te fin­den Sie die jeweils aktua­li­sier­te Liste der Fund­sa­chen, die im Zeit­raum Novem­ber und Dezem­ber 2020 bei uns abge­ge­ben wurden.

Fund­sa­chen:

Schlüs­sel an Sei­den­schnur mit Per­len, Far­be Pink

Schlüs­sel­bund mit drei Schlüs­seln und Schlüs­sel­m­äpp­chen aus Leder mit Reiß­ver­schluss, Far­be Grau

Schlüs­sel­bund mit zwei Schlüs­seln und Schlüs­sel­m­äpp­chen aus Leder mit Reiß­ver­schluss, Far­be Grün

Schlüs­sel­bund mit vier Schlüs­seln und Schlüs­sel­m­äpp­chen aus Leder mit Reiß­ver­schluss und Fir­men­auf­druck Auto­haus Schar­rer, Far­be Schwarz

Lese­bril­le Bril­len­fas­sung aus Metall, Far­be Blau

Schlüs­sel­bund mit fünf Schlüs­seln davon einer in der Far­be Blau und einem Chip Nr.: 0032

Fahr­rad Rah­menschloss der Mar­ke TRELOCK

Gara­gen­tor­öff­ner Mar­ke Novo­ferm Typ 522 in einem Mäpp­chen, Far­be Schwarz

Fahr­rad­helm der Mar­ke IXS, Far­be Vio­lett, Bril­le Mar­ke UVEX, Hand­schu­he Far­be Schwarz und Fahr­rad­hau­be, Far­be Schwarz

Schlüs­sel­bund an drei Schlüsselringen

Son­nen­bril­le Mate­ri­al Metall, Far­be Silber

Edler Damen­ring aus Gold mit Schmuck­stein, evtl. Verlobungsring

Ruck­sack Mar­ke Dakin mit Blu­men in den Far­ben braun, blau, vio­lett und schwarz. Inhalt Warn­we­ste, Strick­müt­ze, Tuch mit hel­len Fran­sen, Schlüs­sel­bund mit zwei Schlüs­seln und drei Anhän­gern beschrif­tet mit Chri­sto­pher, Nils, Björn

Fund­fahr­rä­der:

Her­ren­fahr­rad der Mar­ke Puch, Far­be Silber

Kom­pakt­in­fo:

Fund­ge­gen­stän­de kön­nen wäh­rend unse­rer Öff­nungs­zei­ten von Mon­tag bis Frei­tag zwi­schen 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Diens­tag zusätz­lich nach­mit­tags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Fund­bü­ro des Mark­tes Ecken­tal, Rat­haus­platz 1, 90542 Ecken­tal, Tel. 09126 / 903 232, Eli­sa­beth Karl, abge­holt werden.

Die Fund­li­ste ist wie immer ohne Gewähr!

Außer­dem fin­den Sie wie immer aktu­el­le Infor­ma­tio­nen aus dem Markt Ecken­tal rund um die Uhr und bequem von zuhau­se oder von unter­wegs aus auf der www​.ecken​tal​.de, die Ihnen auch als mobi­le Web­site für Ihr Smart­pho­ne oder das Tablet zur Ver­fü­gung steht!