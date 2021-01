Trotz der aktu­el­len Coro­na-Lage hat die SpVgg Reuth sich ent­schie­den auch die­ses Jahr wie­der die Christ­bäu­me im Stadt­teil Forchheim/​Reuth ein­zu­sam­meln. Seit vie­len Jah­ren über­nimmt die Jugend­ab­tei­lung des Sport­ver­ei­nes gegen eine frei­wil­li­ge Spen­de in die Jugend­kas­se die Ent­sor­gung der aus­ran­gier­ten Nadelbäume.

Da wir uns gera­de im Lock­down befin­den möch­ten wir kurz erläu­tern wie wir die­ses Jahr vor­ge­hen. Bit­te stel­len Sie Ihren Christ­baum wie gewohnt am Sams­tag den 09. Janu­ar 2021 gut sicht­bar an die Stra­ße. Ab 10:30 Uhr sind die Jugend­li­chen in klei­nen 2erGruppen mit ihren Trai­nern unter­wegs. Um den Kon­takt wei­tes gehend zu ver­mei­den emp­feh­len wir die Geld­spen­de per Brief­um­schlag direkt an den Baum zu befe­sti­gen. Um hier Dieb­stahl zu ver­mei­den soll­te das Geld auch erst ab 10:30 Uhr am 09. Janu­ar an den Baum ange­bracht wer­den. Wenn sich an Bäu­men kein Brief­um­schlag befin­det klin­geln wir natür­lich auch die­ses Jahr per­sön­lich und haben auch unse­re Spen­den­do­se dabei. All unse­re flei­ßi­gen Ein­samm­ler sind natür­lich mit Mas­ken unter­wegs und wer­den den Abstand zu jedem Zeit­punkt ein­hal­ten. Wir bit­ten hier auch auf Ihre Rück­sicht­nah­me um die Sicher­heit aller zu gewäh­ren. Natür­lich kom­men auch die­ses Jahr wie­der alle Spen­den der Jugend­ar­beit der SpVgg Reuth zu Gute.