Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg

BAM­BERG. Nur kur­ze Zeit, nach­dem sie in eine Woh­nung im Bam­ber­ger Nord-Osten ein­ge­bro­chen waren, kon­trol­lier­ten Poli­zi­sten am frü­hen Frei­tag­mor­gen zwei jun­ge Män­ner und konn­ten ver­schie­de­nes Die­bes­gut sicher­stel­len. Die Ermitt­lun­gen wur­den von der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg über­nom­men und inzwi­schen befin­den sich die bei­den tat­ver­däch­ti­gen Marok­ka­ner auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg in Untersuchungshaft.

Die Beam­ten der Ope­ra­ti­ven Ergän­zungs­dien­ste Bam­berg wur­den, kurz nach 2.15 Uhr, ins­be­son­de­re auf­grund der nächt­li­chen Aus­gangs­sper­re, auf die zwei Män­ner in der Pödel­dor­fer Stra­ße auf­merk­sam und über­prüf­ten sie. Der 23-jäh­ri­ge Marok­ka­ner und sein 25 Jah­re alter Lands­mann führ­ten Taschen sowie einen Ruck­sack mit sich, bei deren Durch­su­chung die Poli­zi­sten ver­schie­de­ne Wert­sa­chen und elek­tro­ni­sche Gerä­te fan­den. Es bestand der drin­gen­de Tat­ver­dacht, dass die Gegen­stän­de aus einem Ein­bruch stamm­ten. Bei­de Män­ner ver­hiel­ten sich gegen­über den Beam­ten aggres­siv und der 23-Jäh­ri­ge muss­te in der Poli­zei­dienst­stel­le schließ­lich gefes­selt werden.

Wie die Ermitt­lun­gen zeig­ten, waren die zwei Tat­ver­däch­ti­gen, in der Zeit von zir­ka 0.45 Uhr bis kurz vor der Poli­zei­kon­trol­le, in eine Erd­ge­schoss­woh­nung in der Pödel­dor­fer Stra­ße ein­ge­bro­chen. Gewalt­sam hat­ten sie sich Zutritt zu den Wohn­räu­men ver­schafft und dabei einen Sach­scha­den in Höhe von etwa 1.500 Euro ange­rich­tet. Anschlie­ßend durch­such­ten die Män­ner in Abwe­sen­heit der Bewoh­ner die Zim­mer nach Wert­ge­gen­stän­den. Mit Beu­te im Wert von zir­ka 7.500 Euro konn­ten die Ein­bre­cher zunächst flüchten.

Kri­mi­nal­be­am­te über­nah­men die wei­te­ren Ermitt­lun­gen. Einem Opfer des Ein­bruchs konn­ten die Beam­ten schon wenig spä­ter Wert­sa­chen, unter ande­rem einen Ehe­ring, wie­der aushändigen.

Am Sams­tag erging auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg Unter­su­chungs­haft­be­fehl gegen bei­de Beschul­dig­te. Inzwi­schen sit­zen sie in ver­schie­de­nen Justiz­voll­zugs­an­stal­ten ein.