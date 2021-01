Christ­baumsamm­lung 2021!

Unse­re tra­di­tio­nel­le Christ­baumsamm­lung der CSU Gun­dels­heim fin­det wie­der am 16. Janu­ar 2021 statt. Bit­te legen Sie Ihren Christ­baum ab 08.00 Uhr gut sicht­bar an den Stra­ßen­rand. Im Namen der CSU Gun­dels­heim wün­schen wir einen guten, gesun­den Start ins Jahr 2021! An die­sem Tag ste­hen wir Ihnen bei Rück­fra­gen unter der Tele­fon­num­mer 0151 74749994 zur Verfügung