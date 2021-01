Gegen Stress, Fru­stra­ti­on, Sor­gen und Corona-Müdigkeit

In Koope­ra­ti­on mit der Pra­xis für Acht­sam­keit bie­tet das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk Ober­fran­ken-Mit­te wie­der den bewähr­ten 8‑Wo­chen-Inten­siv­kurs „Stress­be­wäl­ti­gung durch Acht­sam­keit“ an. 8x mon­tags 18–20:30 Uhr ab 18.1. und ein Übungs­tag am 6.3.2021. Unver­bind­li­ches Vor­ge­spräch und Anmel­dung bei der Kurs­lei­te­rin Ant­je Ricken 01787775084 oder kurse@​achtsame-​heilkunst.​de. Online solan­ge Pan­de­mie­be­din­gun­gen es erfor­dern, dann wahl­wei­se im Kurs­raum, aber Online-Opti­on bleibt bestehen. Anmel­de­schluss 11.1.2021.

Stil­le, Geduld und Mit­ge­fühl – Win­ter­retre­at in der Rei­he „Ein­fach Leben im Netz der Viel­falt“ für Men­schen mit Medi­ta­ti­ons­er­fah­rung. 15.1. um 18 Uhr –17.1.2021 um 14 Uhr. Online über Zoom. Fra­gen und Anmel­dung bei der Kurs­lei­te­rin Ant­je Ricken Tel. 01787 77 50 84 oder kurse@​achtsame-​heilkunst.​de, Anmel­de­schluss 11.1.2021.