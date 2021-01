HEIN­ERS­REUTH, LKR. BAY­REUTH. Nach dem Brand eines Tep­pichs in einem Schup­pen im Hein­ers­reu­ther Orts­teil Alten­plos am Neu­jahrs­tag hat die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeugen.

Am 1. Janu­ar 2021, gegen 12 Uhr, erhielt die Inte­grier­te Leit­stel­le Bayreuth/​Kulmbach die Mel­dung über auf­stei­gen­den Rauch aus einem, an ein leer­ste­hen­des Gebäu­de angren­zen­den, Schup­pen in der Wald­hüt­ten­stra­ße. Die alar­mier­ten Kräf­te der Feu­er­wehr stell­ten als Ursa­che des Qualms einen glim­men­den Tep­pich fest und lösch­ten die­sen ab. Der Mit­tei­lung des Zeu­gen und dem schnel­len Ein­grei­fen der Feu­er­wehr ist es zu ver­dan­ken, dass das Feu­er nicht auf den Schup­pen und das angren­zen­de Gebäu­de über­grei­fen konn­te und somit ledig­lich am Tep­pich gerin­ger Sach­scha­den entstand.

Zur der­zeit noch unkla­ren Brand­ur­sa­che hat die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Da zum jet­zi­gen Zeit­punkt Brand­stif­tung nicht aus­ge­schlos­sen wer­den kann, wer­den Zeu­gen, die in der Zeit um den Jah­res­wech­sel ver­däch­tig­te Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge in der Wald­hüt­ten­stra­ße im Hein­ers­reu­ther Orts­teil Alten­plos gese­hen haben gebe­ten, sich mit der Kri­po Bay­reuth unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 in Ver­bin­dung zu setzen.