Roman­epi­so­den von Joa­chim Kortner

Erobe­rung einer Stadt

Schon seit Feri­en­be­ginn hat er auf Julie Rath­kes Damen­rad geübt, den Sat­tel auf die tief­ste Stel­lung geschraubt. Aber auch das reicht nicht für das Fah­ren im Sit­zen. So taucht er, Peda­le tre­tend, in der tie­fen Wöl­bung des Rah­mens auf und nie­der, setzt sich nach gewon­ne­ner Fahrt für ein paar erwach­se­ne Sekun­den auf den Sat­tel. Das ewi­ge Auf und Ab wird zu ein­tö­nig. An der Ein­mün­dung zur Bahn­hof­stra­ße über­legt er, ob er die ereig­nis­lo­se Gebor­gen­heit sei­ner Rast­stra­ße ver­las­sen soll­te. Viel­leicht könn­te er es auf die­ser schnur­ge­ra­den, von Bäum­chen eskor­tier­ten Strecke auch ohne sei­nen Bru­der bis zu der eiser­nen Brücke schaf­fen. Die Dop­pel­rei­he der Bäu­me nimmt ihn auf. Eine Brücke mit gro­ßen stäh­ler­nen Bogen. Nach einem Gewirr von Kreu­zun­gen und Neben­stra­ßen hält er sich am Zaun fest, der einen gro­ßen Teich umgibt. Schwä­ne fah­ren dar­auf umher, die Brut ihrer grau­en Jun­gen im Kiel­was­ser. Sogar eine rich­ti­ge Insel hat der Teich. Dazu ein hohes, abge­blät­ter­tes Fach­werk­haus mit geschlos­se­nen Fen­ster­lä­den. Wei­ter lockt ihn die Stadt. Ein Kino. Nur über eine rie­si­ge Frei­trep­pe mit unend­lich vie­len Stu­fen ist es zu errei­chen. Schau­kä­sten voll von Film­bil­dern. Eine schö­ne Frau mit Lip­pen­stift­mund blickt dem Arzt im wei­ßen Kit­tel tief in die Augen. Rei­ter mit brei­ten Hüten. Gür­tel, in denen Patro­nen stecken. Geweh­re und Revolver.

Rast­stra­ße

Roman in Epi­so­den Joa­chim Kortner

