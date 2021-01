Bem­bers „An der Spit­ze der Nah­rungs­ket­te“ –Die 10 Jah­re Jubi­lä­ums Show!

07.10.2021 I 20:00 Uhr

Kon­zert­hal­le Bamberg

Der Com­man­der der Geschich­ten­er­zäh­le­rei fei­ert ein „Best of2.0 ‑Just kil­lers –no fil­lers!” live auf den Büh­nen der Repu­blik. Bem­bers hat in 10 Jah­ren die Höhe der Gür­tel­li­nie in der deut­schen Come­dy-Sze­ne neu defi­niert und prä­sen­tiert gekonnt gesetz­te Tief­schlä­ge aus sei­nen letz­ten vier Solo­pro­gram­men und all­er­ge­heim­ste Geheim­nis­se, die er eigent­lich nicht ver­ra­ten woll­te –aber ist der Ruf erst rui­niert, erzählt ́s sich völ­lig unge­niert. Herz­lich will­kom­men in der Bem­bers World of Rock n ́Roll, einer Welt vol­ler Aben­teu­er, die das ech­te Leben schreibt. Extrem authen­tisch und erleb­nis­ori­en­tiert ver­schiebt Bem­bers die Per­spek­ti­ven unse­rer vor­ge­fer­tig­ten Sicht­wei­sen. Zwi­schen den Zei­len ver­steckt sich aller­dings immer mit ein Stück­chen Wahr­heit, ver­packt in ein Augen­zwin­kern und der Kunst auch über sich selbst zu lachen.