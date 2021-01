Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt vom 02.01.2021

BAM­BERG. Eine Rei­he von Auf­bruchs­dieb­stäh­len ereig­ne­te sich zum Jah­res­wech­sel in der Zeit von 15 Uhr und 09 Uhr. In der Pödel­dor­fer Stra­ße und umlie­gen­den Stra­ßen wur­den die Schei­ben von ins­ge­samt drei Pkw und einem Wohn­mo­bil ein­ge­schla­gen und dar­aus Eigen­tum ent­wen­det. Es ent­stan­den Sach­schä­den von ca. 1.600 EUR und Eigen­tums­schä­den von ca. 900 EUR. Wer kann Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben? Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter Tel. 0951/9129–210.

BAM­BERG. In der Sil­ve­ster­nacht wur­de in der Kas­par-Zeuß-Stra­ße ein Auto durch Unbe­kann­te zer­kratzt. An den Türen der Fah­rer­sei­te ent­stand ein Scha­den in Höhe von ca. 1.000 EUR. Wer kann Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben? Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter Tel. 0951/9129–210.

BAM­BERG. Am Sil­ve­ster­abend ende­te im Insel­ge­biet ein Streit mit einer Kör­per­ver­let­zung. Dabei schub­ste ein 30-jäh­ri­ger Mann sei­ne Bekann­te die Trep­pe hin­un­ter, wodurch die­se Prel­lun­gen und Häma­to­me erlit­ten hat­te. Es wur­de ein Kon­takt­ver­bot ausgesprochen.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land vom 02.01.2021

WALS­DORF. Im Zeit­raum von Don­ners­tag­abend bis Frei­tag­früh wur­de im Erlau­er Weg ein Rei­fen eines Pkw Hyun­dai beschä­digt. Mit einem unbe­kann­ten Gegen­stand wur­de in den Rei­fen ein­ge­sto­chen, so dass die Luft ent­wich. Die PI Bam­berg-Land erbit­tet Täter­hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–310.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt vom 02.01.2021

Fehl­an­zei­ge.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land vom 02.01.2021

Fehl­an­zei­ge.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim vom 02.01.2021

Fehl­an­zei­ge.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt vom 02.01.2021

Igensdorf/​OT Unter­rüs­sel­bach. Bereits im neu­en Jahr muss­te sich die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt wie­der mit einer Müll­ab­la­ge­rung im nörd­li­chen Bereich von Unter­rüs­sel­bach beschäf­tig­ten. Von einem der­zeit noch unbe­kann­ten Täter wur­den ver­schie­de­ne Gegen­stän­de, die offen­sicht­lich von Woh­nungs­auf­räum­ar­bei­ten stamm­ten, an einem Wald­rand ent­sorgt. Es wer­den nun Ermitt­lun­gen wegen eines Ver­sto­ßes gegen das Kreis­lauf­wirt­schafts­ge­setz geführt. Hin­wei­se an die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt, Tel. 09194/7388–0.