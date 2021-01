Im ersten Spiel des neu­en Jah­res emp­fängt medi bay­reuth am mor­gi­gen Sams­tag ab 20:30 Uhr den aktu­el­len Tabel­len­füh­rer der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga in der Bay­reu­ther Ober­fran­ken­hal­le. Mit einer Bilanz von neun Sie­gen aus ihren ersten zehn Sai­son­spie­len sind die MHP RIE­SEN Lud­wigs­burg der­zeit Spit­zen­rei­ter und mor­gen Abend Geg­ner der HEROES OF TOMORROW.

Die RIE­SEN kom­men mit einer beacht­li­chen Serie von sie­ben Sie­gen in Fol­ge nach Bay­reuth. Über­haupt nur im Gast­spiel beim FC Bay­ern Mün­chen muss­te sich der amtie­ren­de deut­sche Vize­mei­ster am 3. Spiel­tag bis­lang ein­mal geschla­gen geben (70:93). Head Coach John Patrick ist es aber­mals gelun­gen, ein funk­tio­nie­ren­des neu­es Team zusam­men­zu­bau­en. Neben den vie­len Neu­ver­pflich­tun­gen ist für die aktu­el­len Erfol­ge der RIE­SEN jedoch ein bereits in der Vor­sai­son in Lud­wigs­burg Akti­ver zu nen­nen: Jale­en Smith. Der 26-jäh­ri­ge US-Ame­ri­ka­ner konn­te noch­mals einen gewal­ti­gen Schritt nach vor­ne machen und führt das Team in nicht weni­ger als vier Kate­go­rien an (16,5 Punk­te – 6,9 Rebounds – 5,5 Assists – 32:42 Minu­ten Einsatzzeit).