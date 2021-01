PINZ­BERG, LKR. FORCH­HEIM. Ein Brand in einer Fir­ma sorgt seit Frei­tag­vor­mit­tag für einen gro­ßen Feu­er­wehr­ein­satz in Elsen­berg. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen zur noch unkla­ren Ursa­che des Feu­ers aufgenommen.

Gegen 11 Uhr ent­deck­te der Mit­tei­ler den Brand in der Fir­ma in Elsen­berg und wähl­te den Not­ruf. Seit­dem bekämp­fen rund 150 Ein­satz­kräf­te der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren mit Unter­stüt­zung des Tech­ni­schen Hilfs­werks den Brand. Aus bis­lang unbe­kann­ter Ursa­che geriet wohl ein Silo mit meh­re­ren Ton­nen Saat­gut in Brand.

Stand 14.30 Uhr: Die Lösch­ar­bei­ten der Feu­er­weh­ren dau­ern an. Bis­lang wur­den durch den Brand kei­ne Per­so­nen ver­letzt. Die Brand­ur­sa­che, sowie der ent­stan­de­ne Sach­scha­den sind noch nicht bekannt.